Φινλανδία: Ο Αλεξάντερ Στουμπ αυξάνει το προβάδισμά του στις προεδρικές εκλογές

Ο κεντροδεξιός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές στη Φινλανδία Αλεξάντερ Στουμπ αύξησε ελαφρά το προβάδισμά του έναντι του Πέκα Χααβίστο του φιλελεύθερου κόμματος των Πρασίνων, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα ενόψει των εκλογών της 28ης Ιανουαρίου.

Ο νικητής θα διαδεχθεί τον Σαούλι Νιινίστο, που αποχωρεί έπειτα από δύο εξαετείς θητείες, σε μια νέα εποχή μετά την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ τον περασμένο Απρίλιο στην οποία οδηγήθηκε αφότου η γειτονική Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από τις 12-17 Ιανουαρίου για την εφημερίδα Maaseudun Tulevaisuus, το 24% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν τον Στουμπ, πρώην πρωθυπουργό και μέλος του κυβερνώντος Εθνικού Συνασπισμού, ενώ το 21% υποστηρίζει τον Χααβίστο, ο οποίος ήταν μέχρι πέρυσι υπουργός Εξωτερικών.

Η υποστήριξη προς τον Στουμπ αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με παρόμοια δημοσκόπηση που είχε διενεργηθεί πριν από ένα μήνα, καθώς η υποστήριξη προς τον Χααβίστο έπεσε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες την ίδια περίοδο, ενώ τον Νοέμβριο ο Χααβίστο προηγείτο του Στουμπ κατά επτά και πλέον ποσοστιαίες μονάδες.

Η υποστήριξη για τον υποψήφιο του ακροδεξιού κόμματος των "Φινλανδών" Γιούσι Χάλα-άχο αυξήθηκε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας το 15%, τοποθετώντας τον στην τρίτη θέση.

Ο Χάλα-άχο είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους νέους, όπως έδειξε ανεπίσημη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε περίπου 94.000 εφήβους από το Φινλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, στην οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 20,8% των ψήφων, λίγο κάτω από τον Στουμπ, που συγκεντρώνει το 21,5%.

Μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων είναι ο πρώην Επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας Όλι Ρεν, ο οποίος έρχεται τέταρτος στη δημοσκόπηση με ποσοστό 12%, και η σοσιαλδημοκράτισσα Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων της ΕΕ Γιούτα Ουρπιλάινεν με 7%.

Στη Φινλανδία, ο πρόεδρος είναι ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων, εκπροσωπεί τη Φινλανδία στις συνόδους του ΝΑΤΟ και ηγείται της εξωτερικής πολιτικής σε συνεργασία με την κυβέρνηση.

Αν κανείς υποψήφιος δεν εξασφαλίσει πάνω από το 50% των ψήφων στις 28 Ιανουαρίου, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος στις 11 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

