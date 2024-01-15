Οδοφράγματα, μπλοκαρισμένοι από το πρωί αυτοκινητόδρομοι και κεντρικές οδικές αρτηρίες στη γερμανική πρωτεύουσα, μπλόκα με τρακτέρ, φορτηγά, αγροτικά οχήματα στη λεωφόρο Unter den Linden ως την Πύλη του Βρανδεμβούργου κι από εκεί στον Στύλο της Νίκης. Εικόνες πρωτοφανείς για μια τυπική Δευτέρα στη γερμανική πρωτεύουσα. Ή μάλλον όχι για τον φετινό «χειμώνα της οργής», όπως τον αποκαλούν ήδη γερμανικά μέσα.

Σύμφωνα με πρώτα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας πάνω από 6.000 τρακτέρ «πολιόρκησαν» το κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας και πάνω από 8.500 διαδηλωτές, με τους εκπροσώπους όμως των αγροτών να κάνουν λόγο, σύμφωνα με το δίκτυο rbb, για περίπου 30.000 διαδηλωτές. Επί ποδός βρίσκονται από τα ξημερώματα και πάνω από 1.300 αστυνομικοί στους δρόμους του Βερολίνου. Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου εκδηλώθηκαν επεισόδια περιορισμένης έκτασης, ενώ οι αρχές ασφαλείας προχώρησαν και σε ορισμένες συλλήψεις.

«Θέλουμε να φτιάξουμε το μέλλον μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τη γεωργία. Γι αυτό είμαστε σήμερα εδώ» ανέφερε νεαρή αγρότισσα στο ελληνικό πρόγραμμα της DW. «Διαδηλώνουμε για μια δίκαιη κατανομή των βαρών. Εμείς, ο κλάδος των αγροτών, εδώ και χρόνια κληθήκαμε να επωμιστούμε τεράστιο κοινωνικό βάρος. Πιστεύουμε ότι αυτό το βάρος θα πρέπει πια να κατανεμηθεί δίκαια» συμπληρώνει νεαρός αγρότης που ταξίδεψε στο Βερολίνο από την μικρή πόλη Ούλτσεν της Κάτω Σαξονίας.

«Παρών» ο Κρίστιαν Λίντνερ αλλά ανένδοτος

Στο συλλαλητήριο των αγροτών, εν μέσω χιονιού και έντονου αέρα, έδωσε πάντως το «παρών» και ο Φιλελεύθερος υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Μια τολμηρή κίνηση θα μπορούσε να πει κανείς, δεδομένης της οργής των αγροτών έναντι στην κυβέρνηση Σολτς. Μάλιστα αμέσως μετά την ομιλία του προς τους αγρότες «φυγαδεύθηκε» κυριολεκτικά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου, με τους αγρότες να τον αποδοκιμάζουν με φωνές και διαμαρτυρίες.

Ο Γερμανός υπ. Οικονομικών εμφανίστηκε ανυποχώρητος από τη σκληρή στάση του και υπεραμύνθηκε των περικοπών στις επιδοτήσεις για το ντίζελ, που χρησιμοποιούν τα αγροτικά οχήματα. Εξαιτίας της τεταμένης δημοσιονομικής κατάστασης που επικρατεί στη Γερμανία και οι αγρότες θα πρέπει να συμβάλλουν στην «εξοικονόμηση» πόρων, ανέφερε ο Κρίστιαν Λίντνερ, σημειώνοντας ότι οι αγροτικές επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερη ελευθερία και λιγότερη γραφειοκρατία.

Η Ένωση Αγροτών συνεχίζει την πίεση

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Ένωσης Γερμανών Αγροτών Γιόαχιμ Ρούκβιντ επανέλαβε το πάγιο αίτημα των αγροτών προς την κυβέρνηση να αποσύρει πλήρως τις σχεδιαζόμενες περικοπές στον αγροτικό τομέα, διαφορετικά οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Πάντως το μεσημέρι της Δευτέρας εκπρόσωποι των αγροτών είχαν σειρά επαφών με εκπροσώπους της τρικομματικής συγκυβέρνησης στο Βερολίνο.

Στόχος είναι να παρουσιάσουν εκ νέου τα αιτήματά τους, τα οποία δεν αφορούν μόνο την επιδότηση στο αγροτικό ντίζελ αλλά συνολικά τις συνθήκες παραγωγής στη γερμανική γεωργία και την κτηνοτροφία, που εδώ και χρόνια δέχεται πιέσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό αλλά και το ενεργειακό κόστος μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τη διακοπή της ροής φθηνών ρωσικών ενεργειακών πόρων στη Γερμανία.

Στο πλευρό των αγροτών έχουν συστρατευθεί επίσης αλιείς, εκπρόσωποι του κλάδου των μεταφορών, ο κλάδος των εστιατόρων και ξενοδόχων αλλά και πολλοί εργαζόμενοι σε τομείς που σχετίζονται με τις κατασκευές, τη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

