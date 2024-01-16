Της Αθηνάς Παπακώστα

Χθες το Βερολίνο βρισκόταν υπό την πολιορκία των τρακτέρ ενόσω σχεδόν 10.000 αγρότες από κάθε γωνιά της Γερμανίας συνέρρεαν στη γερμανική πρωτεύουσα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά των περικοπών που φέρνει ο νέος προϋπολογισμός για το τρέχον έτος και θέτει τη χώρα σε τροχιά λιτότητας.

Η Γερμανία βλέπει την οικονομία της να συρρικνώνεται κατά 0,3% το 2023 με τα οικονομικά της βάσανα να μοιάζουν μόνον στην αρχή τους αφού δεν αποκλείεται η πάλαι ποτέ ατμομηχανή της Ευρώπης να είναι η μοναδική μεγάλη οικονομία της ζώνης του ευρώ που θα εμφανίσει δύο χρονιές ύφεσης.

Η ανησυχία για την επόμενη ημέρα φουντώνει όταν στην εξίσωση προστίθεται ο παράγοντας του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η προσπάθειά του να εργαλειοποιήσει τις κινητοποιήσεις προς δικό του πολιτικό όφελος. Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης επιμένουν στο θέμα στρέφοντας την προσοχή τους στο γεγονός ότι το AfD προσπαθεί να κάνει την παρουσία του αισθητή στις διαδηλώσεις των αγροτών.

Κάποια από τα τρακτέρ έφεραν αφίσες του ακροδεξιού κόμματος που βλέπει τη δημοσκοπική του φόρα να το έχει ανεβάσει στη δεύτερη ισχυρότερη θέση πολιτικής δύναμης στη Γερμανία. «Πρώτα η Γερμανία» και «Η Γερμανία τώρα σε εκλογές» ήταν μερικά από τα συνθήματα σε αυτές τις αφίσες με ακροδεξιούς υποστηρικτές του να στέκονται δίπλα στα τρακτέρ φορώντας τα γιλέκα του AfD.

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο CNN, η επίσημη σελίδα του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στο Facebook αναδημοσιεύει φωτογραφίες από τις κινητοποιήσεις συνοδευόμενες από μηνύματα αλληλεγγύης προς τους απεργούς. Μία από τις δημοσιεύσεις - αναρτήσεις ειδικότερα τόνιζε: «η υποστήριξη των δημοκρατικών διαδηλώσεων ενάντια στην τρέλα του κυβερνητικού συνασπισμού "φανάρι" θα παραμείνει έγνοια στις καρδιές μας». Φανάρι ονομάζεται η τριτοκομματική κυβέρνηση συνασπισμού της Γερμανίας ως έμμεση αναφορά στα χρώματα των κομμάτων (Σοσιαλδημοκράτες, Φιλελεύθεροι και Πράσινοι) που την απαρτίζουν και ταιριάζουν με εκείνα του φωτεινού σηματοδότη.

Κατά τους αναλυτές η εμπλοκή ή ορθότερα η απόπειρα εκμετάλλευσης των κινητοποιήσεων από πλευράς AfD δεν αποτελεί έκπληξη καθώς η ιστορία έχει αποδείξει το πώς η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται ανέκαθεν τον διχασμό. Αρκεί κανείς εν προκειμένω να εξετάσει πως το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στην πολιτική του πλατφόρμα τάσσεται κατά της πολιτικής των επιδομάτων. Παρ' όλα αυτά παρουσιάζεται ως σανίδα σωτηρίας αφού η εν λόγω κρίση μπορεί να του επιτρέψει να μεγαλώσει περισσότερο, όπως του είχε επιτρέψει και η μεταναστευτική κρίση το 2015.

Το 2024 είναι μία χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ελπίζει να επικρατήσει στις εκλογικές αναμετρήσεις στη Σαξονία, τη Θουριγγία και το Βρανδεμβούργο τον Σεπτέμβριο ενώ, ήδη έχει βάλει πλώρη για τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου.

«Όταν θεμιτές διαμαρτυρίες μεταμορφώνονται σε θυμό ή σε περιφρόνηση για τις δημοκρατικές διαδικασίες και τους δημοκρατικούς θεσμούς, χάνουμε όλοι. Μόνον αυτοί που περιφρονούν τη δημοκρατία μας ωφελούνται», τόνιζε μερικά 24ωρα πριν ο Γερμανός καγκελάριος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Από την πλευρά της η Γερμανική Ένωση Αγροτών αποστασιοποιήθηκε από την ακροδεξιά με ορισμένα μέλη της να εμφανίζονται με πανό σε τρακτέρ στα οποία έγραφαν ότι «η γεωργία είναι πολύχρωμη, όχι καφέ» αναφερόμενοι στις καφέ στολές των ακροδεξιών.

Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία η συζήτηση για την απαγόρευση του AfD έχει ανοίξει εκ νέου καθώς λίγες ημέρες πριν αποκαλύφθηκε ότι πολιτικοί του κόμματος επεξεργάζονταν ένα μάστερ πλαν για μαζικές απελάσεις σε περίπτωση που το κόμμα ανέλθει στην εξουσία.

Τα διλήμματα ωστόσο σωρεύονται με πολλούς, όπως ανέφερε το Politico, να μην αποκλείουν ότι οι ζημιές θα είναι περισσότερες και σοβαρές στην περίπτωση της απαγόρευσης του AfD οδηγώντας, τελικά, σε μεγαλύτερη συσπείρωση υπέρ του.

Και κάπως έτσι, η Γερμανία, παραμένοντας αντιμέτωπη με το ναζιστικό της παρελθόν, ξεκινά το 2024 αναζητώντας τις... εναλλακτικές της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.