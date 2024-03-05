Ο υπουργός 'Αμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, διαβεβαίωσε πριν από λίγο ότι «τα συστήματα επικοινωνίας μας δεν παραβιάστηκαν», αναφερόμενος στην υπόθεση υποκλοπής συνομιλίας γερμανών αξιωματικών από την Ρωσία, και απέδωσε την διαρροή σε «ατομικό σφάλμα εφαρμογής», ενός από τους συμμετέχοντες στην συνομιλία, ο οποίος, όπως είπε, δεν τήρησε τους κανονισμούς ασφαλούς σύνδεσης.

«Δεν τήρησαν όλοι οι συμμετέχοντες την διαδικασία ασφαλούς κλήσης», δήλωσε ο κ. Πιστόριους και ανέφερε ότι, «σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η διαρροή δεδομένων κατέστη δυνατή από τον αξιωματικό ο οποίος συνδέθηκε στο Webex από ξενοδοχείο στην Σιγκαπούρη, από μη ασφαλή γραμμή». Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, πρόκειται για τον αξιωματικό Φρανκ Γκρέφε, ο οποίος επισκεπτόταν την έκθεση «Singapore Airshow».

Όπως δήλωσε ο υπουργός 'Αμυνας, «ήταν ένα λάθος, ένα σοβαρό λάθος» και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πειθαρχικής έρευνας σε βάρος του εν λόγω αξιωματικού. Δεν συμμετείχε στην συνομιλία ρώσος κατάσκοπος, διευκρίνισε επίσης ο υπουργός. Ο κ. Πιστόριους υποστήριξε ακόμη ότι «οι συνέπειες του λάθους ήταν διαχειρίσιμες», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν επιθυμεί να υποβαθμίσει το περιστατικό.

Ερωτώμενος εάν οι εταίροι της Γερμανίας εκφράζουν την δυσπιστία ή την ενόχλησή τους για το περιστατικό, ο Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι στις επικοινωνίες που είχε έως τώρα δεν παρατήρησε «κανέναν εκνευρισμό» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εμπιστοσύνη των εταίρων και των συμμάχων στην Γερμανία παραμένει. Τόνισε επίσης κατ' επανάληψη ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί και, αναφερόμενος στην Μόσχα, δήλωσε ότι καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες υπονόμευσης της συνοχής της γερμανικής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

