Διπλωματική κρίση μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Ο πρέσβης της Γερμανίας στη Μόσχα Alexander Graf Lambsdorff εκλήθη σήμερα στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη δημοσιοποίηση από ρωσικά μέσα ενημέρωσης ηχογραφημένων εμπιστευτικών συνομιλιών υψηλόβαθμων αξιωματικών των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία.

Στη φερόμενη τηλεφωνική συνομιλία Γερμανοί αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας ακούγονται να συζητούν για όπλα για την Ουκρανία και για ένα ενδεχόμενο πλήγμα του Κιέβου σε γέφυρα στην Κριμαία, με πυραύλους μεγάλους βεληνεκούς κρουζ Taurus, με αποτέλεσμα Ρώσοι αξιωματούχοι να ζητήσουν εξηγήσεις.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους κατηγόρησε χθες, Κυριακή, τη Ρωσία ότι διεξάγει "πόλεμο πληροφοριών" που έχει στόχο την πρόκληση διαίρεσης στη χώρα του, στην πρώτη αντίδρασή του μετά τη δημοσίευση στη Ρωσία της ηχογραφημένης αυτής συνομιλίας υψηλόβαθμων Γερμανών αξιωματικών.

Η Γερμανία ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία ισχυρίστηκε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

