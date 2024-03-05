Κομισιόν: Παρουσιάζει σήμερα την αμυντική στρατηγική - Ο «απογαλακτισμός» από τα αμερικανικά όπλα στο επίκεντρο

Την Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική μαζί με ένα ταμείο επιδότησης ύψους τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ονομάζεται Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Πρόγραμμα Άμυνας, μεταδίδει το Politico.

Εάν τα κράτη μέλη συμφωνήσουν, θα σηματοδοτήσει το τέλος του μερίσματος της ειρήνης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και τη συρρίκνωση των στρατιωτικών δαπανών.

«Η στρατηγική δεν είναι μια απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά μια ευρύτερη απάντηση σε μια στρατηγική αλλαγής παραδείγματος. Είναι μια αναγνώριση ότι η άμυνα είναι ένα θέμα που δεν είναι προσωρινό», δήλωσε ο Καμίλ Γκραντ, πρώην βοηθός γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ και τώρα διακεκριμένος συνεργάτης στον τομέα της πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

Ο στόχος είναι να πείσουμε την ΕΕ - τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο - να αρχίσει επιτέλους να αναδεικνύει την ισχύ της όσον αφορά την άμυνα.

Αυτή είναι μια ιδέα που είναι συνυφασμένη με την ΕΕ από τη δημιουργία της ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα το 1951.

Το σχέδιο για μια ευρωπαϊκή αμυντική ένωση γεννήθηκε στο μυαλό ενός από τους ιδρυτές της Ευρώπης, του Γάλλου Ζαν Μονέτ, και τελείωσε όταν Γάλλοι βουλευτές αρνήθηκαν να επικυρώσουν τη συνθήκη το 1954. Τώρα ένας άλλος Γάλλος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Τιερί Μπρετόν, θα πρωτοστατήσει στην παρουσίαση των αμυντικών σχεδίων της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, γράφει το POLITICO.

Αντί να σχηματιστεί μια πολυεθνική στρατιωτική δύναμη, όπως προβλεπόταν τα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, αυτή τη φορά θα αφορά στη δημιουργία του στρατιωτικού-βιομηχανικού εξοπλισμού του μπλοκ καθώς και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα αμερικανικά όπλα καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της ανόδου του Ντόναλντ Τραμπ στις δημοσκοπήσεις ενόψει των φετινών αμερικανικών εκλογών.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σπάει ένα ταμπού: ενώ οι Βρυξέλλες είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της παραγωγής πυρομαχικών και την παροχή κινήτρων για κοινές προμήθειες σε έκτακτη βάση, η Επιτροπή θέλει τώρα να κατοχυρώσει την αρχή μακροπρόθεσμα.

Ωστόσο, το αμυντικό σχέδιο αυτής της εβδομάδας δεν έρχεται σε αντίθεση με τον αρχικό στόχο της ΕΕ να αποτρέψει τον πόλεμο στο έδαφος της Ευρώπης, σύμφωνα με τον Riho Terras, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος του Κοινοβουλίου και πρώην διοικητή του εσθονικού στρατού.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για πόλεμο και δεδομένου ότι είναι μια οικονομική ένωση, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην αμυντική βιομηχανία», είπε.

Ο Μπρετόν αναμένεται να απομακρυνθεί από προτάσεις πολιτικά φορτισμένες, όπως η οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού στρατού , και αντ' αυτού να επικεντρωθεί στο πού οι Βρυξέλλες έχουν πραγματικά αρμοδιότητα: την ενιαία αγορά.

Ωστόσο, ορισμένες από τις προτάσεις είναι εκτενείς. Περιλαμβάνουν την αντιγραφή του συστήματος Πωλήσεων Ξένων Στρατιωτικών των ΗΠΑ για να βοηθηθούν οι χώρες της ΕΕ να δημιουργήσουν αποθέματα όπλων και να διευκολύνουν την πώληση όπλων, καθώς και τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης της πολιτικής βιομηχανίας στην άμυνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, συν οικονομικά κίνητρα για περισσότερες κοινές προμήθειες όπλων .

Τα χρήματα θα πρέπει να πηγαίνουν μόνο σε ευρωπαϊκές εταιρείες, σύμφωνα με το σχέδιο της Επιτροπής. Η Ουκρανία θα αντιμετωπίζεται ως σχεδόν χώρα μέλος και θα της επιτρέπεται να συμμετέχει σε κοινές αγορές όπλων.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ επιμένει ότι δεν κάνει υπέρβαση. Η άμυνα "πρέπει να παραμείνει εθνική ευθύνη", δήλωσε ο Μπρετόν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα . "Δεν πρόκειται για αλλαγή των συνθηκών, αλλά για καλύτερη συνεργασία στο πλαίσιο των συνθηκών."



Πηγή: skai.gr

