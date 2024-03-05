Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας έληξε την Τρίτη χωρίς να υπάρξει σημαντική πρόοδος αναφέρει το Sky News.

Η Χαμάς συναντήθηκε με μεσολαβητές στο Κάιρο, ενώ το Ισραήλ δεν έστειλε εκπροσώπους, σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή ήθελε να δει εκ των προτέρων έναν κατάλογο με όλους τους ομήρους που ήταν ακόμη ζωντανοί.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Μπασέμ Ναΐμ είπε ότι αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς κατάπαυση του πυρός, επειδή οι όμηροι ήταν διασκορπισμένοι σε όλη την εμπόλεμη ζώνη. «Ο Νετανιάχου δεν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, και η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο των Αμερικανών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι μια συμφωνία, εγκεκριμένη από το Ισραήλ, ήταν ήδη στο τραπέζι και ότι εναπόκειται στη Χαμάς να την αποδεχθεί, αλλά η Χαμάς το αμφισβήτησε.

Οι συνομιλίες στο Κάιρο είχαν χαρακτηριστεί ως το τελευταίο εμπόδιο για την επίτευξη εκεχειρίας 40 ημερών, ώστε να απελευθερωθούν δεκάδες όμηροι και να δωθεί βοήθεια στους αμάχους.

Πηγή: skai.gr

