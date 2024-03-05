Η Φρανκφούρτη έγινε φέτος η πρώτη πόλη της Γερμανίας η οποία στολίζει τους δρόμους της για το Ραμαζάνι (10 Μαρτίου - 9 Απριλίου), έπειτα από σχετικό αίτημα των Πρασίνων, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και του κρατιδιακού υπουργείου για την Διαφορετικότητα και την Καταπολέμηση των Διακρίσεων.

«Με τον στολισμό κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, η πόλη της Φρανκφούρτης στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την μουσουλμανική ζωή, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τους ανθρώπους μουσουλμανικής πίστης που ζουν σε αυτή την πόλη», αναφέρεται στην σχετική αίτηση των Πρασίνων. Η «πράσινη» δήμαρχος της πόλης Ναργκές Εσκανταρί-Γκρίνμπεργκ δήλωσε από την πλευρά της ότι «τα φώτα είναι φώτα της ενότητας, κατά των επιφυλάξεων, κατά των διακρίσεων, κατά του αντιμουσουλμανικού ρατσισμού και κατά του αντισημιτισμού». Στην πόλη ζουν 100.000-150.000 μουσουλμάνοι, και αποτελούν περίπου το 15% του συνολικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, πρότυπο για την απόφαση ήταν το Λονδίνο, το οποίο στόλισε για πρώτη φορά για το Ραμαζάνι το 2023. Στην Φρανκφούρτη, τα φώτα του Ραμαζανιού θα τοποθετηθούν σε όλη την πεζοδρομημένη περιοχή της πόλης και το κόστος τους θα κυμανθεί μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ.

NEW - Frankfurt am Main is the first city in Germany to introduce Ramadan lighting. So far, Germans have only known religious illuminations from Christian Christmas — BILD pic.twitter.com/23OZMoHCcI — Disclose.tv (@disclosetv) March 5, 202

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

