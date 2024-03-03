Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία διεξάγει έναν “πόλεμο πληροφοριών” με στόχο την πρόκληση διαιρέσεων στο εσωτερικό της Γερμανίας.

Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του Γερμανού υπουργού Άμυνας στην δημοσιοποίηση που έγινε στην Ρωσία, ηχητικών αποσπασμάτων από μία συνάντηση υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

