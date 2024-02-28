Η αναζήτηση οδήγησε σε ένα τόπο ελάχιστα εντυπωσιακό και μάλλον σήμερα πλέον όχι αναμενόμενο: την πολυσύχναστη συνοικία του Κρόιτσμπεργκ στην καρδιά του Βερολίνου όπου λόγω της πολυκοσμίας οι πάντες περνούν θεωρητικά απαρατήρητοι. Εδώ ζουν οικογένειες τουρκικής καταγωγής που καλημερίζονται σχεδόν κάθε μέρα στο δρόμο. Αλλά και πολλοί άλλοι που αναζητούν την ανωνυμία στην πολύβουη συνοικία της γερμανικής πρωτεύουσας. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύτηκε και η Ντανιέλα Κλέτε ή όπως την ήξεραν όλοι, η Κλαούντια. Η Κλέτε συμμετείχε σε έναν βραζιλιάνικο πολιτιστικό σύλλογο και χόρευε Καποέϊρα εκεί. Φρόντιζε να περνά απαρατήρητη αλλά πάντα χαιρετούσε, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής. Πάνω απ' όλα όμως πολλοί τη γνώριζαν εξαιτίας του μεγάλου σκύλου της που λέγεται ότι γαύγιζε πολύ. "Ήταν συνήθως συγκρατημένη αλλά πάντα φιλική", λέει μια γειτόνισσα που μαζί με τη μητέρα της μένει σε μια πολυώροφη πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα στη Σεμπαστιανστράσε.

"Όλα έχουν κάποιο τέλος"

Εκεί, σε ένα κουδούνι της εξώπορτας χτύπησε η αστυνομία το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. Άνοιξε μια γυναίκα που αυτοσυστήθηκε ως Κλαούντια Ιβόνε. Με αυτό το όνομα διατηρούσε προφίλ και στο facebook. Οι αστυνομικοί ζήτησαν ταυτότητα κι αυτή τους έδειξε ένα ιταλικό διαβατήριο. Την οδήγησαν τότε στο τμήμα για ταυτοποίηση στοιχείων, της πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και βγήκε στο φως η αλήθεια. Η Κλαούντια ήταν στην πραγματικότητα η Ντανιέλα. Η Ντανιέλα Κλέτε, η τρομοκράτισσα τρίτης γενιάς της Φράξιας Κόκκινος Στρατός (RAF).

Αν πιστέψουμε τα όσα γράφονται στο σημερινό τύπο, η 65χρονη σήμερα Κλέτε δεν προέβαλε αντίσταση, αντίθετα έδειχνε ξαλαφρωμένη. "Όλα έχουν κάποιο τέλος" φέρεται να είπε. Η Κλέτε ήταν στην πρώτη θέση των καταζητούμενων γυναικών στη Γερμανία. Η σύλληψή της αποτελεί αναμφισβήτητα μια θεαματική επιτυχία. Όμως το κυνήγι δεν έχει τελειώσει. Η αστυνομία αναζητά ακόμη δύο από τους συναγωνιστές της: τον Έρνστ Φόλκερ Στάουμπ, 69 χρονών και τον Μπούρχαρντ Γκάρβεκ, 55 χρονών. Και οι τρεις τους ανήκουν στην τρίτη γενιά της RAF που σχηματίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Και οι τρεις έβαψαν τα χέρια τους στο αίμα. Το 1986 μια βόμβα σκότωσε τον διευθυντή της Siemens Καρλ Χάιντς Μπέκουρτς.

Το 1991 λίγο μετά τη γερμανική επανένωση, μια σφαίρα από απόσταση 63 μέτρων σκότωσε τον Ντέτλεφ Κάρτσεν Ροβέντερ, επικεφαλής της Treuhand του καταπιστευτικού Ιδρύματος για την περιουσία της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα της δράσης τους. Το 1993 Κλέτε, Στάουμπε και Γκάρβεκ λέγεται ότι ήταν εκεί όταν η RAF χτύπησε τη φυλακή Βάιτερσταντ στη φάση της κατασκευής της. Όμως οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει ποτέ ποιος ακριβώς πυροβόλησε ή τοποθέτησε τα εκρηκτικά. Το 1989/90 η Ντανιέλα Κλέτε εξαφανίζεται από το ραντάρ των αρχών ασφαλείας. Αλλά αφήνει πίσω της μια τρίχα σε ένα VW Passat το 1991 μετά την επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑστη Βόννη, "αφήνοντας" παράλληλα και 60 τρύπες από σφαίρες στην πρόσοψη του κτηρίου. Μόλις μια δεκαετία αργότερα οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν γενετικά την τρίχα της χρησιμοποιώντας τεστ DNA. Το 1998 η RAF ανακοίνωσε της διάλυσή της αλλά οι τρεις τρομοκράτες εξαφανίζονται.

"Το κράτος δικαίου έδειξε επιμονή κι αντοχή"

Ακολούθησαν ληστείες όπως στο Ντούισμπουργκ το 1999 που χρεώθηκαν στους τρεις πρώην τρομοκράτες. Το 2015 κάνουν ένα λάθος. Ληστεύουν ένα θωρακισμένο βαν κοντά στη Βρέμη. Η ληστεία αποτυγχάνει αλλά η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει ίχνη DNA. Ανήκουν στα μέλη της RAF που έχουν κρυφτεί. Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου άλλη μια ληστεία θωρακισμένου αυτοκινήτου απέτυχε. Αυτή τη φορά στο Βόλφσμπουργκ όπου οι τρεις καταζητούμενοι άφησαν επίσης ίχνη DNA πίσω τους. Ο κλοιός αρχίζει να σφίγγει. Η καθοριστική πληροφορία για τη σύλληψη της Κλέτε ήρθε τον Νοέμβριο του 2023 όπως είπε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Κάτω Σαξονίας, αλλά δεν θέλησε να αποκαλύψει τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε στη σύλληψή της. Η Κλέτε έχει ήδη μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Βρέμη. Οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος διέταξε την προσωρινή κράτησή της. Οι αρχές δεν αποκαλύπτουν σε ποια φυλακή βρίσκεται. Ίσως να φοβούνται για τυχόν απόπειρες απελευθέρωσής της όπως γίνονταν παλαιότερα όταν η RAFάφηνε πίσω της - από το 1971 και επί τρεις δεκαετίες - δεκάδες δολοφονημένους στον πόλεμο κατά του "ιμπεριαλιστικού συστήματος" της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, επιχειρηματίες, πολιτικούς, τραπεζίτες κι άλλους.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ δήλωσε ικανοποιημένη. "Το κράτος δικαίου έδειξε επιμονή και αντοχή. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής ακόμη κι αν κρύβεται", τόνισε. Προειδοποίηση και για τους άλλους δύο που καταζητούνται ακόμα. Το πρωί, έξω από την πολυκατοικία στη Σεμπαστιανστράσε στο Κρόιτσμπεργκ βρίσκονταν και πάλι περιπολικά της αστυνομίας όπως παρατήρησε δημοσιογράφος του Γερμανικού Ειδησεογραφικού Πρακτορείου. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα της Κλέτε για άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στις ανακριτικές αρχές. Στην είσοδο της πολυκατοικίας έχει μπει ταινία. Γείτονες και ένοικοι κοντοστέκονται και παρακολουθούν τα δρώμενα. Και αναρωτιούνται πώς ήταν δυνατόν η Ντάνιελ Κλέτε, ή Κλαούντια Ιβόνε, να κινείται τόσα χρόνια ανάμεσά τους χορεύοντας Καποέϊρα σε βραζιλιάνο πολιτιστικό σύλλογο…

Πηγή: DW - Ειρήνη Αναστασοπούλου

