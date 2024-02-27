Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε στο Βερολίνο την 65χρονη Ντανιέλα Κλέτε (Daniela Klette), μέλος της τρίτης γενιάς της οργάνωσης Φράξια Κόκκινος Στρατός (RAF), γνωστή και ως οργάνωση Μπάαντερ-Μάινχοφ.

Η Ντανιέλα Κλέτε διέφευγε την σύλληψη εδώ και δεκαετίες.

Η Ντανιέλα Κλέτε θεωρείται ύποπτη μαζί με τους Μπούρκχαρντ Γκάρβεγκ και Εσνστ-Φόλερ Στάουμπ, βάσει αναλύσεων DNA, για σειρά ένοπλων ληστειών σε σουπερμάρκετ και χρηματαποστολών στην Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία και την Κάτω Σαξονία και για απόπειρα δολοφονίας κατά το διάστημα 1999-2016.

Η εισαγγελία του Βέρντεν της Κάτω Σαξονίας θεωρεί ότι οι ένοπλες ληστείες δεν είχαν πολιτικά κίνητρα αλλά διαπράχθηκαν για οικονομικούς λόγους.

Η RAF είναι υπεύθυνη για την δολοφονία περισσότερων των 30 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 200.

Οι Στάουμπ, Κλέτε και Γκάρβεγκ ανήκαν στην τρίτη γενιά της RAF, που ήταν ενεργή στις δεκαετίες 1980 και 1990.

Μέλη της τρίτης γενιάς θεωρείται ότι δολοφόνησαν τον επικεφαλής της Deutsche Bank Αλφρεντ Χερχάουζεν και της Treuhand, της υπηρεσίας στην οποία ανατέθηκε η διαχείριση και η ιδιωτικοποίηση της κρατικής περιουσίας στην Ανατολική Γερμανία μετά την γερμανική επανένωση, Ντέτλεφ Ρόχβέντερ.

Το 1998 ανακοίνωση υπογεγραμμένη από την RAF που στάλθηκε στο πρακτορείο Reuters γνωστοποιούσε την διάλυση της οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

