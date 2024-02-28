Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στις νορβηγικές υπηρεσίες διάσωσης αφότου χάθηκε από τα ραντάρ το στίγμα ελικοπτέρου το οποίο είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου κοντά στο νησί Σότρα, δυτικά του Μπέργκεν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων στο ελικόπτερο, έπειτα από αναφορές για τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή.

Vi har SAR Queen i omr. De har obs på personell i sjøen og har startet heising. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) February 28, 2024

Στο ελικόπτερο εκτιμάται πως επέβαιναν έξι άνθρωποι. Πέντε εξ αυτών βρέθηκαν στη θάλασσα και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Η εφημερίδα Stavanger Aftonblad μετέδωσε νωρίτερα ότι το ελικόπτερο ανήκε στην εταιρεία Bristow.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.