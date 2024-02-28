Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγνοείται ελικόπτερο κοντά στο νησί Σότρα στη Νορβηγία - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων στο ελικόπτερο, έπειτα από αναφορές για τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή

US COAST GUARD

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στις νορβηγικές υπηρεσίες διάσωσης αφότου χάθηκε από τα ραντάρ το στίγμα ελικοπτέρου το οποίο είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου κοντά στο νησί Σότρα, δυτικά του Μπέργκεν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων στο ελικόπτερο, έπειτα από αναφορές για τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή.

Στο ελικόπτερο εκτιμάται πως επέβαιναν έξι άνθρωποι. Πέντε εξ αυτών βρέθηκαν στη θάλασσα και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Η εφημερίδα Stavanger Aftonblad μετέδωσε νωρίτερα ότι το ελικόπτερο ανήκε στην εταιρεία Bristow.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νορβηγία ελικόπτερο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark