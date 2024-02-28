Δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του Jam Master Jay των Run-DMC

Δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του σταρ της ραπ μουσικής και των Run-DMC, Jam Master Jay το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Jason Mizell, το 2002.

Σύμφωνα με το AP, o βαφτισιμιός του Jam Master Jay, Karl Jordan Jr 40 ετών και ο παιδικός του φίλος Ronald Washington κατηγορήθηκαν το 2020 για τη δολοφονία και τώρα καταδικάστηκαν από ενόρκους στη Νέα Υόρκη και είναι αντιμέτωποι με κάθειρξη έως και 20 χρόνων.

Ο βαφτισιμιός και φίλος του Jam Master Jay δολοφόνησαν τον πρωτοπόρο του hip-hop στο στούντιο ηχογράφησής του στις 30 Οκτωβρίου 2002 ως μια μορφή εκδίκησης μετά το ναυάγιο μιας συμφωνίας ναρκωτικών.

Μάρτυρες κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι ο Jam Master Jay σκόπευε να πουλήσει 10 κιλά κοκαΐνης και ότι οι Jordan και Washington αποκλείστηκαν από τη συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

