Δύο άνδρες, κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του Jam Master Jay των Run-DMC- Ποιες οι σχέσεις τους με το θύμα

Κατηγορήθηκαν το 2020 για τη δολοφονία και τώρα καταδικάστηκαν από ενόρκους στη Νέα Υόρκη και είναι αντιμέτωποι με κάθειρξη έως και 20 χρόνων.

Δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του Jam Master Jay των Run-DMC

Δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του σταρ της ραπ μουσικής και των Run-DMC, Jam Master Jay το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Jason Mizell, το 2002.

Σύμφωνα με το AP, o βαφτισιμιός του Jam Master Jay, Karl Jordan Jr 40 ετών και ο παιδικός του φίλος Ronald Washington κατηγορήθηκαν το 2020 για τη δολοφονία και τώρα καταδικάστηκαν από ενόρκους στη Νέα Υόρκη και είναι αντιμέτωποι με κάθειρξη έως και 20 χρόνων.

Ο βαφτισιμιός και φίλος του Jam Master Jay δολοφόνησαν τον πρωτοπόρο του hip-hop στο στούντιο ηχογράφησής του στις 30 Οκτωβρίου 2002 ως μια μορφή εκδίκησης μετά το ναυάγιο μιας συμφωνίας ναρκωτικών.

Μάρτυρες κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι ο Jam Master Jay σκόπευε να πουλήσει 10 κιλά κοκαΐνης και ότι οι Jordan και Washington αποκλείστηκαν από τη συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΗΠΑ
