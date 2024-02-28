Φόβοι για νέα κρίση στη Μολδαβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεμήνυσαν σήμερα ότι υποστηρίζουν την κυριαρχία της χώρας, σε μια πρώτη αντίδραση στο αίτημα των αρχών της Υπερδνειστερίας, μιας φιλορωσικής αυτονομιστικής περιοχής της Μολδαβίας, οι οποίοι "απηύθυναν έκκληση" στη Ρωσία για "μέτρα προστασίας" απέναντι στις "πιέσεις" που υποστηρίζουν ότι δέχονται από το Κισινάου.

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την κατάσταση στην αποσχισθείσα μολδαβική περιφέρεια της Υπερδνειστερίας, μετά τη βοήθεια που ζήτησαν οι μη αναγνωρισμένες διεθνώς αυτονομιστικές αρχές από τη Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

"Δεδομένου του ολοένα και πιο επιθετικού και αποσταθεροποιητικού ρόλου της Ρωσίας στην Ευρώπη, παρακολουθούμε πολύ στενά τις ενέργειες της Ρωσίας στην Υπερδνειστερία και την ευρύτερη κατάσταση εκεί", είπε ο Μίλερ σε συνέντευξη Τύπου, χρησιμοποιώντας το μολδαβικό όνομα της περιοχής, με φόντο τις επιδεινούμενες εντάσεις από τη σύγκρουση στη γειτονική Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι "οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν με σθένος την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε το Κισινάου και το Τιρασπόλ να εργαστούν από κοινού και να βρουν λύσεις στις πιεστικές ανησυχίες των κοινοτήτων και στις δύο πλευρές του Νίστρου", του Δνείστερου ποταμού που χωρίζει την αποσχισθείσα περιοχή από την υπόλοιπη Μολδαβία.

Στενή λωρίδα γης μεταξύ Μολδαβίας και Ουκρανίας, η Υπερδνειστερία αποσχίστηκε έπειτα από έναν σύντομο πόλεμο το 1992 εναντίον του μολδαβικού στρατού.

Η Ρωσία διατηρεί εκεί 1.500 στρατιώτες για να εγγυώνται μια ειρηνευτική αποστολή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

