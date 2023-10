Βίντεο για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα έδωσε ο IDF - «Ευθύνεται η Ισλαμική Τζιχάντ»

Βίντεο για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ-Αχλί στη Γάζα έδωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) το πρωί της Τετάρτης, όπως είχε δεσμευτεί. Ο IDF θεωρεί ότι το βίντεο αποδεικνύει ότι δεν εμπλέκεται στη βομβιστική επίθεση στο νοσοκομείο με 500 νεκρούς, ενώ επιρρίπτονται ευθύνες στην Ισλαμική Τζιχάντ.

Πρόκειται για δορυφορικές εικόνες, αλλά και βίντεο από drone, που δείχνουν την περιοχή που χτυπήθηκε, το πάρκινγκ του νοσοκομείου όπου ξέσπασε η φωτιά, "μετά από αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας της Ισλαμικής Τζιχάντ" όπως αναφέρει ο IDF.

Σύμφωνα πάντα με τον IDF, το βίντεο αποδεικνύει ένα στοχευμένο χτύπημα των ισραηλινών δυνάμεων δεν θα κατέληγε σε ένα πάρκινγκ, ενώ χτυπήματα από βόμβες του ισραηλινού στρατού ανοίγουν κρατήρες διαμέτρου 7 με 19 μέτρων, τη στιγή που στο πάρκινγκ δεν διακρίνεται κανένας κρατήρας.

"Μια αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ έπληξε το νοσοκομείο Αλ-Αχλί στην πόλη της Γάζας. Πλάνα της IAF (Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) από την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο πριν και μετά την αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ" σημειώνεται.

"Αυτό είναι το τραγικό αποτέλεσμα της εκτόξευσης ρουκετών από πυκνοκατοικημένες γειτονιές" ανέφερε νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός, παραθέτοντας σχετικό βίντεο:

‘’Οι IDF δεν επιχειρούσαν στην περιοχή. Η τεκμηρίωση της εκτόξευσης ρουκετών από πολλές οπτικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένων των πλάνα ξένων μέσων ενημέρωσης από την ώρα της επίθεσης δείχνει ξεκάθαρα το χτύπημα που προκλήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τα τρομοκρατικά στοιχεία’’ σημειώνει και η ισραηλινή κυβέρνηση.

‘’Οι πληροφορίες αναφέρουν πολλούς θανάτους από το τραγικό συμβάν. Παλαιστινιακές πηγές και αξιωματούχοι κατηγόρησαν κυνικά και εσκεμμένα το Ισραήλ ότι βλάπτει και τους ακολουθεί πολλά μέσα ενημέρωσης, αγνοώντας την υποχρέωσή τους να αναφέρουν γεγονότα και όχι φήμες ή αβάσιμες κατηγορίες’’ αναφέρει.

‘’Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εκστρατείας του τρόμου, η Χαμάς και η οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ εκτόξευσαν πάνω από 6.000 ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πόλεων. 450 από αυτά έπεσαν στη Λωρίδα της Γάζας’’ τονίζεται.



Στη σκιά της εκατόμβης στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε το πρωί τους κατοίκους της Γάζας να απομακρυνθούν στην περιοχή al-Mawasi, όπου θα παρασχεθεί διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια όπως απαιτείται.

"Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να καλεί τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν προς την περιοχή Al-Mawasi, νότια της Γουάντι Γάζας" αναφέρεται στην ανακοίνωση. O IDF συνιστά εκκένωση σε ανθρωπιστική ζώνη στο δυτικό Khan Yunis, στην περιοχή Al-Mawasi.

