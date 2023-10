Χάος στη Γάζα μετά το πολύνεκρο χτύπημα σε νοσοκομείο - Blame game και ακύρωση της τετραμερούς με Μπάιντεν

Your browser does not support the audio element.

Παλαιστίνιοι κατηγορούν τον ισραηλινό στρατό αλλά το Ισραήλ αρνείται την ευθύνη, αποδίδοντας τον βομβαρδισμό «σε αποτυχημένο πλήγμα» της Ισλαμικής Τζιχάντ

Της Αθηνάς Παπακώστα



Εκατοντάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες μετά από την επίθεση στο κέντρο της Γάζας και στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί που ήταν γεμάτο με ασθενείς, τραυματίες και αμάχους που είχαν βρει σε αυτό καταφύγιο εξαιτίας των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών. Παλαιστίνιοι κατηγορούν τον ισραηλινό στρατό, αλλά το Ισραήλ αρνείται την ευθύνη αποδίδοντας τον βομβαρδισμό «σε αποτυχημένο πλήγμα» της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Βρισκόμαστε στην 12η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ημέρα κατά την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώνεται στο Ισραήλ. Η τράπουλα ανακατεύεται ξανά. Είναι μία ασταθής και δύσκολη στιγμή για την εν εξελίξει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

The IDF also published a video of the fall of a rocket launched from Gaza, claiming that "a rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza." https://t.co/Jja9LuiJxl — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2023

Oι αντιδράσεις στον αραβικό κόσμο είναι σφοδρές.

Η Ιορδανία ακύρωσε την τετραμερή Σύνοδο στο Αμμάν στην οποία θα συμμετείχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας και ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς. Η ακύρωση της Συνόδου ανακοινώθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας και αποδεικνύει την κρισιμότητα της κατάστασης.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Αιγύπτου καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι πρόκειται για «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ και ανέφερε ότι «άοπλοι και ανυπεράσπιστοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν». Η Συρία χαρακτήρισε την επίθεση ως «μία από τις πιο αποτρόπαιες και πιο αιματηρές σφαγές κατά της ανθρωπότητας», η Σαουδική Αραβία μιλά για «ειδεχθές έγκλημα», ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα τη χαρακτηρίζει «έγκλημα πολέμου» και το Κατάρ κάνει λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής επιστρέφει στη Δυτική Όχθη όπου έχουν ξεσπάσει διαδηλώσεις και επεισόδια. Έχει ήδη κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος μιλώντας «αποκρουστική σφαγή πολέμου» ενώ, επεισόδια ξέσπασαν και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ιορδανία και αλλού.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ και υπογραμμίζει ότι «το χτύπημα ενός νοσοκομείου που ήταν εκεί γυναίκες, παιδιά και αθώοι πολίτες είναι το τελευταίο παράδειγμα των επιθέσεων του Ισραήλ, μακριά από τις πιο βασικές ανθρώπινες αξίες» και καλεί «όλη την ανθρωπότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσει αυτή η άνευ προηγουμένου βαρβαρότητα στη Γάζα».

#Israel, under America's sponsorship, has crossed all borders

Until it came to bombing a hospital containing 4,000 patients

A heinous crime...the moment the occupation bombed the Baptist Hospital in Gaza, which led to the death of hundreds#IsraelTerorrist#Gazagenocide pic.twitter.com/p7WsP8M68Z — Uncle 𓂆 🇵🇸 (@bani_basel) October 17, 2023

Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης της παλαιστινιακής ισλαμικής οργάνωσης Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, επιρρίπτει ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έδωσε στο Ισραήλ «την κάλυψη για την επιθετικότητά του». Κάλεσε μάλιστα όλο τον παλαιστινιακό λαό «να βγει έξω και να έρθει αντιμέτωπος με την κατοχή και τους εποίκους».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φτάνει νωρίς το πρωί στο Τελ Αβίβ όπου και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το ταξίδι του ωστόσο στην Ιορδανία ακυρώνεται.

Όπως έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε και με τον Ιορδανό βασιλιά Αμπντάλα και με τον ισραηλινό πρωθυπουργό τονίζοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουμε απερίφραστα την προστασία των αμάχων εν μέσω συγκρούσεων και θρηνούμε ότι ασθενείς, ιατρικό προσωπικό και άλλοι αθώοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε αυτή την τραγωδία».

massacres against the people of Gaza Where is humanity!These people innocently killed more than 500 victims as a result of targeting the hospital in this suburb Each one of them had a dream How long will we continue to silently watch the extermination of innocents #isrealterroris pic.twitter.com/ka8tWnXvtT — dania (@dania93841388) October 17, 2023

«Μια επίθεση κατά πολιτικών υποδομών δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο», είχε δηλώσει μετά την ολοκλήρωση του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Το μακελειό εκτυλίχθηκε ενόσω η Ουάσιγκτον προσπαθούσε να πείσει το Ισραήλ να επιτρέψει την παράδοση προμηθειών στους απελπισμένους αμάχους καθώς επίσης και στις ομάδες παροχής βοήθειας αλλά και στα νοσοκομεία της υπό ασφυκτικής πολιορκίας Γάζας.

Οι εικόνες από το νοσοκομείο Αλ-Αχλί που ανήκει στην Αγγλικανική Εκκλησία γεννούν τον τρόμο.

Η φωτιά πνίγει το σημείο με σορούς ακόμη και μικρών παιδιών να κείτονται στο σημείο. Γύρω τους κουβέρτες, σχολικά σακίδια και άλλα προσωπικά τους αντικείμενα.

Πολλοί από όσους τραυματίστηκαν διακομίζονται στο υπό κατάρρευση νοσοκομείο Αλ-Σίφα με τους γιατρούς να εκλιπαρούν για εξοπλισμό και φάρμακα ενόσω απομένουν ελάχιστες ώρες ακόμη λειτουργίας των γεννητριών εξαιτίας των ελάχιστων διαθέσιμων καυσίμων.

The Hamas-controlled Ministry of Health in Gaza says there are hundreds of deaths and injuries following an IDF air strike in the area of the Al-Ahli Baptist hospital in the heart of the Gaza Strip. The IDF says it is looking into the matter.pic.twitter.com/nTmYj3GoEt — Ariel Oseran (@ariel_oseran) October 17, 2023

Οι νεκροί και οι τραυματίες είναι εκατοντάδες ενώ πάρα πολλοί φέρονται να είναι και οι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Η έκρηξη οργής στον αραβικό κόσμο είναι τεράστια και τα νέα δεδομένα της εν εξελίξει σύγκρουσης γίνονται ακόμη περισσότερα γεννώντας προβληματισμό για την επόμενη ημέρα.

The Government Media Office: #Israel committed a war crime, targeting the courtyard of the Baptist Hospital.



Hundreds of displaced Gazans had been taking shelter in the courtyard of the hospital thinking that it would be safe because it is a hospital sponsored by Christian… pic.twitter.com/PiZin8jqDH — Quds News Network (@QudsNen) October 17, 2023

Πηγή: skai.gr

