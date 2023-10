Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σχολείο και νοσοκομείο στη Γάζα - Αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς - Βίντεο από το σημείο

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις περίπου 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας - Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν στο στόχαστρο βρέθηκε και σχολείο κατά τη διάρκεια των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών

Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί-Αραμπί αλλά και ένα σχολείο στη Γαζά χτυπήθηκαν τις τελευταίες ώρες κατά τη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε νωρίτερα το νοσοκομείο Αλ-Αχλί-Αραμπί στο κέντρο της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις περίπου 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

The Government Media Office: #Israel committed a war crime, targeting the courtyard of the Baptist Hospital.



Hundreds of displaced Gazans had been taking shelter in the courtyard of the hospital thinking that it would be safe because it is a hospital sponsored by Christian… pic.twitter.com/PiZin8jqDH — Quds News Network (@QudsNen) October 17, 2023

Πολλοί από τους τραυματίες φαίνεται να είναι γυναίκες και παιδιά, αναφέρει το Al Jazeera, αφού όπως επισημαίνει δεν υπήρχε νωρίτερα καμία προειδοποίηση. Το νοσοκομείο στέγαζε οικογένειες εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών της Γάζας από το Ισραήλ.

«Ένα νέο έγκλημα πολέμου διαπράχθηκε στο νοσοκομείο Al-Ahli Arabi στο κέντρο της πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα να έρθουν δεκάδες μάρτυρες και τραυματίες στο Ιατρικό Συγκρότημα Al-Shifa λόγω του βομβαρδισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο στέγασε εκατοντάδες ασθενείς, τραυματίες και εκτοπισμένους βίαια από τα σπίτια τους λόγω των αεροπορικών επιδρομών», αναφέρει στην ανακοίνωση της η παλαιστινικιακή κυβέρνηση.

In Gaza hospitals you can find hundreds of people sitting there, mostly seeking shelter. One of these hospitals’ yard was bombed leaving hundreds dead pic.twitter.com/4lsHvRyavV — Azad | آزاد (@AzadAli7786) October 17, 2023

The Hamas-controlled Ministry of Health in Gaza says there are hundreds of deaths and injuries following an IDF air strike in the area of ​​the Al-Ahli Baptist hospital in the heart of the Gaza Strip. The IDF says it is looking into the matter.pic.twitter.com/nTmYj3GoEt — Ariel Oseran (@ariel_oseran) October 17, 2023

massacres against the people of Gaza Where is humanity!These people innocently killed more than 500 victims as a result of targeting the hospital in this suburb Each one of them had a dream How long will we continue to silently watch the extermination of innocents #isrealterroris pic.twitter.com/ka8tWnXvtT — dania (@dania93841388) October 17, 2023

#Israel, under America's sponsorship, has crossed all borders

Until it came to bombing a hospital containing 4,000 patients

A heinous crime...the moment the occupation bombed the Baptist Hospital in Gaza, which led to the death of hundreds#IsraelTerorrist#Gazagenocide pic.twitter.com/p7WsP8M68Z — Uncle 𓂆 🇵🇸 (@bani_basel) October 17, 2023

Στο στόχαστρο και σχολείο

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα σχολείο χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στον προσφυγικό καταυλισμό al-Maghazi στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν και πιστεύεται ότι ο αριθμός θα αυξηθεί, σύμφωνα με δήλωση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

«Αυτό είναι εξωφρενικό και δείχνει και πάλι μια κατάφωρη περιφρόνηση για τις ζωές των αμάχων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

«Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές πια στη Γάζα, ούτε καν οι εγκαταστάσεις της UNRWA» προσθέτει.

Η UNRWA αναφέρει ότι το χτύπημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας.

Προσθέτει: «Τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι έχουν καταφύγει σε αυτό το σχολείο της UNRWA που έγινε καταφύγιο. Δεν είχαν και δεν έχουν πού αλλού να πάνε».

