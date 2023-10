Γκουτέρες: Οι επιθέσεις της Χαμάς δεν δικαιολογούν τη συνολική τιμωρία των Παλαιστινίων Κόσμος 08:19, 18.10.2023 linkedin

«Έχω πλήρη συναίσθηση» της βαθιάς αγανάκτησης «του παλαιστινιακού λαού έπειτα από 56 χρόνια κατοχής», ανέφερε ενδεικτικά ο γγ του ΟΗΕ σε ομιλία του στο Πεκίνο