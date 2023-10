Τουρκία: Επεισόδια έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα και το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη Κόσμος 08:29, 18.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Διάβασαν το Κοράνι και επιτέθηκαν» ανέφερε το CNN Turk - Κωστίδης: «Η οργή κατά του Ισραήλ είναι μεγάλη»