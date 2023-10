Μεταβαίνει στο Ισραήλ ο Μπάιντεν - «Συγκλονισμένος και βαθιά θλιμμένος» για το πολύνεκρο χτύπημα Κόσμος 07:46, 18.10.2023 linkedin

Η επίσκεψη του Μπάιντεν θα σηματοδοτήσει μια σημαντική επίδειξη της υποστήριξης των ΗΠΑ προς τον κορυφαίο σύμμαχό τους στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς