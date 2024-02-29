Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε Παλαιστίνιους που ανέμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα: Πάνω από 100 οι νεκροί - Τουλάχιστον 700 οι τραυματίες - Δείτε βίντεο

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς και τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ιατρικές πηγές κατηγόρησαν τις ισραηλινές δυνάμεις ότι πυροβόλησαν κατά του πλήθους - Η εκδοχή των Ισραηλινών

Γάζα

Περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν ενώ περίμεναν να τους παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ειδικότερα, το υπουργείο Υγείας και τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ιατρικές πηγές, κατηγόρησαν τις ισραηλινές δυνάμεις ότι πυροβόλησαν κατά του πλήθους.

Ισραηλινή στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι τα στρατεύματα άνοιξαν πυρ καθώς πίστευαν ότι οι στρατιώτες βρίσκονται σε κίνδυνο.

Δείτε βίντεο: 

Ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) ανέφερε επίσης ότι δεκάδες σκοτώθηκαν όταν ποδοπατήθηκαν και καταπατήθηκαν από φορτηγά.
Ένας δημοσιογράφος στην πόλη της Γάζας είπε στο BBC ότι ισραηλινά τανκς πυροβόλησαν εναντίον πλήθους που είχε συρρεύσει για να παραλάβει προμήθειες. Ακολούθως, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι δεν γνωρίζει για βομβαρδισμούς στην περιοχή και ότι το περιστατικό είναι υπό εξέταση.

Γραφικά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους νεκρούς στην πόλη της Γάζας φορτωμένους σε άδεια φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας και σε ένα καροτσάκι γαϊδουριού.

Συνέβη ώρες πριν το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 21.000 παιδιά και γυναίκες, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Περίπου 7.000 άλλοι έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι και 70.450 έχουν λάβει θεραπεία για τραυματισμούς τους τελευταίους τέσσερις μήνες, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί επίσης για επικείμενη πείνα στα βόρεια της επικράτειας, όπου υπολογίζεται ότι 300.000 άνθρωποι ζουν με λίγα τρόφιμα ή καθαρό νερό.

Η Χαμάς προειδοποίησε σε ανακοίνωση ότι το περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση των συνομιλιών που έχουν στόχο μια συμφωνία για ανακωχή και απελευθέρωση ομήρων.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι 2,2 εκατ. άνθρωποι, η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού στη Γάζα, απειλούνται με λιμό, κυρίως στον βορρά όπου οι καταστροφές, οι εχθροπραξίες και οι λεηλασίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa), περίπου 2.300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας τον Φεβρουάριο, μια μείωση κατά 50% περίπου σε σχέση με τον Ιανουάριο, με μέσο όρο 82 φορτηγά την ημέρα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 500 φορτηγά εισέρχονταν καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας πριν από την έναρξη του πολέμου, όταν οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού ήταν μικρότερες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαμάς. Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας ανθρωπιστική βοήθεια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark