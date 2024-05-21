Την επείγουσα ανάγκη ίδρυσης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ως στόχο να αναδείξει η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία.

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα, από την ίδρυση του πρώτου πανεπιστημιακού τμήματος Ψυχολογίας πριν από τέσσερις δεκαετίες και των υπόλοιπων πανεπιστημιακών τμημάτων αργότερα, έχουν αποφοιτήσει περίπου 45.000 ψυχολόγοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, χωρίς να επιβλέπονται από δημόσιο φορέα, όπως από χρόνια ισχύει για επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στο κοινό, όπως οι γιατροί, οι νοσηλευτές, πρόσφατα οι διαιτολόγοι κά.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της ημερίδας λόγω της αυξημένης ζήτησης ψυχολογικής υποστήριξης και θεραπείας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά τις αλλεπάλληλες κοινωνικές κρίσεις, είναι απαραίτητη η ανάγκη προστασίας του κοινού από τον κίνδυνο να απευθυνθούν σε πρόσωπα ακατάλληλα, τα οποία δεν κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα παροχής ψυχολογικής βοήθειας και μπορούν να προβούν σε επικίνδυνους χειρισμούς με επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των πολιτών. Η μόνη λύση, τονίστηκε από τους συμμετέχοντες στην ημερίδα, σε αυτό το πρόβλημα είναι η ρύθμιση του επαγγέλματος μέσω ενός δημόσιου φορέα, στον οποίο είναι υποχρεωτική η εγγραφή των επαγγελματιών, όπως συμβαίνει με τον Ιατρικό Σύλλογο, το Δικηγορικό Σύλλογο, το Τεχνικό Επιμελητήριο κλπ και οποίος θα εγγυάται την ανάπτυξη και την αξιοπιστία του επαγγέλματος.

Στην ημερίδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας τοποθετήθηκαν ο υφυπουργός Υγείας Δ. Βαρζόπουλος, η Τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής - Πρόνοιας ΣΥΡΙΖΑ Κ. Νοτοπούλου και ο αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ ο Μ. Κροκίδης, οι οποίοι συμφώνησαν ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και η ρύθμιση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου απαιτεί ευρεία συναίνεση από τους φορείς της Πολιτείας. Στο χαιρετισμό του, ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ήδη επεξεργάζεται το θέμα και ότι ο προσδιορισμός του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου μέσω της ίδρυσης ΝΠΔΔ βρίσκεται ανάμεσα στις προγραμματιζόμενες ενέργειες της κυβέρνησης.

Στην ημερίδα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρουσιάστηκαν αναλυτικά

● η σημαντική εξέλιξη στις σπουδές Ψυχολογίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μέσα από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε θέματα αιχμής που λειτουργούν στα Ελληνικά πανεπιστήμια,

● οι βασικοί άξονες που πρέπει να ακολουθεί ένας κώδικας δεοντολογίας ώστε να συμβαδίζει με αυτούς που εφαρμόζονται στη διεθνή επιστημονικής κοινότητα,

● το ολοκληρωμένο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

● το σκεπτικό για την αναγκαιότητα σύστασης ΝΠΔΔ Ψυχολόγων, στο οποίο θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή όλων των ψυχολόγων που ασκούν το επάγγελμα, καθώς και πρόταση Καταστατικού.

Η Ημερίδα βιντεοσκοπήθηκε και θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στο κανάλι της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας στο Youtube: https://www.youtube.com/@psy_elpse

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

