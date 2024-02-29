Νορβηγία: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να καθηλώσει τα Sikorsky μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στη θάλασσα

Η Νορβηγία ανέστειλε σήμερα όλες τις πτήσεις ελικοπτέρων στα υπεράκτια κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου της μετά τη χθεσινή θανατηφόρα συντριβή και δήλωσε ότι εξετάζει την περίπτωση να καθηλώσει στο έδαφος το μοντέλο Sikorsky S-92A ενόσω θα ερευνά το δυστύχημα.

Μια γυναίκα περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή της και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το ελικόπτερο βούτηξε στον ωκεανό στα ανοικτά της δυτικής Νορβηγίας χθες ενώ πραγματοποιούσε εκπαιδευτική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, όπως ανακοίνωσαν η αστυνομία και στελέχη πετρελαϊκής εταιρίας.

Ένας από τους επιζώντες, μέλος του πληρώματος, ήταν σήμερα σε κρίσιμη κατάσταση, ένας ακόμα ήταν σοβαρά τραυματίας ενώ οι υπόλοιποι τρεις έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα, ανέφερε το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονται σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ.

Η νορβηγική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) ανέφερε ότι εξετάζει την περίπτωση να δώσει εντολή να καθηλωθούν στο έδαφος τα S-92A, το βασικό μεταφορικό μέσο για την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, που μεταφέρει σχεδόν όλους τους εργαζόμενους προς και από τα υπεράκτια κοιτάσματα πετρελαίου.

«Αυτό έχει ύψιστη προτεραιότητα για εμάς», ανέφερε η CAA σε ανακοίνωση. Δεν ανέφερε πότε θα ληφθεί απόφαση επί τούτου.

Οι πετρελαϊκές εταιρίες Equinor, Aker BP και ConocoPhillips δήλωσαν ότι ανέστειλαν όλες τις πτήσεις ελικοπτέρων σε νορβηγικές υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης. Η Equinor, η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής πετρελαίου και αερίου στη Νορβηγία, δήλωσε ότι θα επανεξετάσει το θέμα αργότερα σήμερα.

Τα έξι μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν από τη θάλασσα από διασώστες αλλά ένα εξ αυτών δηλώθηκε νεκρό αργότερα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Η αιτία του δυστυχήματος δεν έχει γίνει άμεσα γνωστή.

