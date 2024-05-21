Ο ωκεανός της Ανταρκτικής φαίνεται να «ροκανίζει» με ταχύτατους ρυθμούς τον επονομαζόμενο «Παγετώνα της Αποκάλυψης» («Doomsday Glacier») με αποτέλεσμα να επιταχύνει το λιώσιμο του, που προβλέπεται να συμβεί πολύ γρηγορότερα απ' ο,τι νομίζαμε. Η νέα έρευνα με δεδομένα από ραντάρ που βρίσκονται σε δορυφόρους στο διάστημα, φέρνει αποκαλύψεις για το τι μέλλει γενέσθαι.

Μια ομάδα παγετολόγων, με επικεφαλής επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Ιρβάιν, χρησιμοποίησε δεδομένα από ραντάρ δορυφόρου υψηλής ανάλυσης, που συλλέχθηκαν μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου του περασμένου έτους, για να δημιουργήσουν μια ακτινογραφία του παγόβουνου Thwaites, το οποίο φέρει το ψευδώνυμο «Doomsday Glacier », δηλαδή «Παγετώνας της Αποκάλυψης». Το όνομα οφείλεται στο γεγονός ότι αν καταρρεύσει αυτό το τεράστιο κομμάτι πάγου, που έχει αντίστοιχο μέγεθος της Φλόριντα, θα ανέβει δραματικά παγκοσμίως η στάση του νερού, καθώς θα ακολουθήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στο περιβάλον συνολικότερα..

Ήδη προκύπτει ότι το παγόβουνο Thwaites συμβάλλει κατά 4% στην άνοδο της στάθμης του νερού παγκοσμίως, καθώς αποτελείται από τόσο πάγο, ώστε να αρκεί για να ανεβάσει τη στάση του νερού πάνω από μισό μέτρο. Αν, ωστόσο, καταρρεύσει το παγόβουνο, επειδή λειτουργεί ως φυσικό φράγμα για όλο τον πάγο που περιτριγυρίζει τη Δυτική Ανταρκτική, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η άνοδος της στάθμης του νερού μπορεί να προσεγγίσει τα τρία, ίσως και περισσότερα μέτρα.

Η ακτινογραφία του παγόβουνου, που έβγαλαν οι επιστήμονες, έδωσαν μία σαφέστερη εικόνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται το λιώσιμο των πάγων και δείχνουν το σημείο στο οποίο αυτό έχει προχωρήσει. Παρατήρησαν με αυτόν τον τρόπο ότι το αλμυρό νερό του ωκεανού προχωρά βαθιά μέσα στο παγόβουνο και στη συνέχεια επιστρέφει πάλι πίσω. Ακολουθεί τον ρυθμό αυτό των παλιρροιών καθημερινά με αποτέλεσμα να ανεβάζει την επιφάνεια του παγόβουνου.

Εν ολίγοις, «σπρώχνει» τη βάση του και αυτή σιγά-σιγά αποκόπτεται από το υπόλοιπο σώμα, λιώνει κι ανεβάζει τη στάθμη νερού πάνω στο επιπλέει το παγόβουνο.

Πηγή: skai.gr

