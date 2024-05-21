Ο εισαγγελέας του Νοϊρούπιν στο Βρανδεμβούργο απήγγειλε κατηγορίες για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» σε βάρος τεσσάρων μελών της οργάνωσης ακτιβιστών για το κλίμα «Τελευταία Γενιά».

Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων διατάραξη δημόσιας λειτουργίας και φθορά ξένης περιουσίας για τις ενέργειές τους εναντίον των διυλιστηρίων στην περιοχή Σβεντ, στο αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου και στο Μουσείο Μπαρμπερίνι στο Πότσνταμ κατά το διάστημα από τον Απρίλιο του 2022 έως τον Μάιο του 2023.

Πηγή: skai.gr

