Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης χαρακτήρισε τραγωδία τον θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων κατά την διάρκεια επιχείρησης μεταφοράς και διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στην πόλη της Γάζας και δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις, οι θάνατοι προκλήθηκαν από τους οδηγούς των φορτηγών που έπεσαν επάνω στα συγκεντρωμένα πλήθη .

«Σε κάποιο σημείο τα φορτηγά κατακλύσθηκαν από πλήθη και οι άνθρωποι που τα οδηγούσαν, που ήταν οδηγοί κάτοικοι της Γάζας, έπεσαν επάνω στο πλήθος, σκοτώντας τελικά, όπως αντιλαμβάνομαι, δεκάδες ανθρώπους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αβίθ Χίμαν.

«Προφανώς πρόκειται για τραγωδία, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες», πρόσθεσε ενώ ο στρατός έδωσε βίντεο στη δημοσιότητα, σύμφωνα με το οποίο όπως υποστηρίζει δε'ιχενει ότι οι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν όταν τα φορτηγά έπεσαν πανω τους.

תיעוד אווירי של המבצע להכנסת סיוע הומניטארי לצפון רצועת עזה, המראה כיצד ההמון פלסטיני התנפל על המשאיות וכתוצאה מכך נהרגו עשרות מצפיפות, דוחק ודריסה>> pic.twitter.com/a7DqU9kKFB — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 29, 2024

