Κουτοπονηριά της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα. Ανανεώθηκε σήμερα Δευτέρα η επίσημη ιστοσελίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς η νέα πρόεδρος του κράτους είναι η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν και μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας, δίπλα στο οικόσημο δεν αναγράφεται το όνομα του θεσμού δηλαδή, «Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».



H συνταγματική ονομασία της χώρας, «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», εμφανίζεται στην περιγραφή της χώρας στην κατηγορία «MK», όπου παρατίθενται γεωγραφικά, δημογραφικά και άλλα στοιχεία. Στην κατηγορία «Πρόεδρος» αναφέρεται επίσης απλά «Πρόεδρος», χωρίς να διευκρινίζεται η χώρα προέλευσης. Επιπλέον, στις πληροφορίες για τις συναντήσεις της με πρέσβεις ξένων χωρών, αναφέρεται μόνο ότι «η Πρόεδρος Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα είχε συναντήσεις...».

Σημειώνεται, ότι η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα κατά την ορκωμοσία της, στις 12 Μαϊου αποκάλεσε τη χώρα ως «Μακεδονία», παρά το γεγονός ότι στο κείμενο του όρκου, το οποίο υπαγόρευσε ο πρόεδρος της απερχόμενης Βουλής, Γιόβαν Μίτρεσκι, καλώντας την Σιλιάνοφσκα να το επαναλάβει, η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία».



Η 71χρονη Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα εξελέγη πρόεδρος της χώρας στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βόρεια Μακεδονία στις 8 Μαϊου, ως υποψήφια του δεξιού κόμματος VMRO-DPMNE, επικρατώντας με μεγάλη διαφορά του μέχρι πρότινος Σοσιαλδημοκράτη προέδρου της χώρας, Στέβο Πεντάροφσκι.

Σημειώνεται ότι στον προεδρικό λογαριασμό στο X η Σιλιάνοφσκα γράφει πρόεδρος της «Μακεδονίας», όχι όμως στο Facebook ή το Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

