Ένας 9χρονος μαθητής δημοτικού σχολείου της Κηφισιάς καταπλακώθηκε από σιδερένια πόρτα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, όπου νοσηλεύεται ελαφρά τραυματίας και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Σύμφωνα με τη Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30 την ώρα που εργάτες πραγματοποιούσαν εργασίες στο προαύλιο του σχολείου.

Για το περιστατικό η Αστυνομία συνέλαβε τον εργολάβο του έργου και δύο εργάτες, οι οποίοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

