Working Breakfast ΔΙΚΤΥΟΥ με κεντρικό ομιλητή τον κ. Ali Babacan

Στις 20/5/2024 το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη www.todiktio.eu διοργάνωσε Working Breakfast με κεντρικό ομιλητή τον κ. Ali Babacan, Πρόεδρο του Κόμματος "Δημοκρατία και Πρόοδος", πρ.Υπουργό Εξωτερικών, πρ. Υπουργό Οικονομικών, και πρ. Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Τουρκίας.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου, πρ. Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διαχρονική εξέλιξη των ενταξιακών διαδικασιών της Τουρκίας προς την ΕΕ, τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στις δύο χώρες, ενώ υπογραμμίστηκε το σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας που είναι ανοιχτό λόγω της ταυτόχρονης συγκυρίας όπου οι εκλογές απέχουν χρονικά για αμφότερα τα κράτη.

Πηγή: skai.gr

