O Βλαντίμιρ Πούτιν «συνεχίζει να εξαπατά το ίδιο του το έθνος και προσπαθεί να συνεχίσει να εξαπατά το διεθνές κοινό, αν υπάρχει ακόμη κάποιος ο οποίος τον ακούει», επισήμανε ο εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της Κομισιόν Πίτερ Στάνο ερωτηθείς για την ομιλία του Ρώσου προέδρου και τις απειλές για χρήση πυρηνικών.

Σημείωσε ότι η ομιλία Πούτιν είναι μέρος της προσπάθειας του Πούτιν για επανεκλογή καθώς και ότι πρόκειται για άλλο ένα από τα πολλά παραδείγματα των προσπαθειών του να αποποιηθεί την ευθύνη για τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία.

«Ήταν ακόμη μία ευκαιρία γι' αυτόν να διοχετεύσει τα πολύ γνωστά ψέματα», τόνισε ο Πίτερ Στάνο υπογραμμίζοντας ότι «αυτός ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας , αυτός είναι υπεύθυνος για όλες τις συνέπειες, εσωτερικά στη Ρωσία, περιφερειακά στην Ουκρανία, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή».

Ο Πίτερ Στάνο ρωτήθηκε επίσης σχετικά με την έκκληση εκπροσώπων της Υπερδνειστερίας προς την Ρωσία για προστασία από την πίεση της Μολδαβίας. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις στην Μολδαβία. «Πιστεύουμε ότι η σταθερότητα σε αυτή την περιοχή είναι προς το συμφέρον πρώτα από όλα των πολιτών και στις δύο πλευρές του ποταμού Δνείστερου και σε αυτό το πλαίσιο ενθαρρύνουμε και τις δύο πλευρές να συμμετέχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο», τόνισε. Προσέθεσε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με την κυβέρνηση και τις αρχές της Μολδαβίας και ότι υπάρχει εμπιστοσύνη ότι θα κάνουν τα πάντα για να χειριστούν την παρούσα κατάσταση. «Η ΕΕ συνεχίζει να υποστηρίζει την ειρηνική και συνολική επίλυση της σύγκρουσης γύρω από την Υπερδνειστερία, την οποία προσεγγίζουμε στην βάση του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας», κατέληξε ο Πίτερ Στάνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

