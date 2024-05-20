Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με μικρές ανακατατάξεις, με τον πρωθυπουργό της χώρας ακόμα πλουσιότερο, με τον βασιλιά Κάρολο και με ελληνικό χρώμα, ιδίως κυπριακό, είναι η φετινή λίστα των πλουσιότερων κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως συντάσσεται από τους Sunday Times.

Η Rich List 2024 έχει όπως και πέρυσι στην κορυφή τον 84χρονο Ινδό μεγιστάνα Γκόπι Χιντούτζα και την οικογένειά του με περιουσία 37,2 δισεκατομμυρίων λιρών. Πρόκειται για τον επικεφαλής ομίλου που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, από τις κατασκευές και τα χρηματοοικονομικά μέχρι την ενέργεια και την τεχνολογία της πληροφορίας.

Τα προηγούμενα χρόνια στη λίστα τον συνόδευε ο μεγαλύτερος αδερφός του Σρι, ο οποίος όμως πέθανε πριν από έναν χρόνο.

Ακολουθεί με περιουσία 29,2 δισεκατομμυρίων λιρών ο μεταξύ άλλων ιδιοκτήτης του μουσικού ομίλου Warner Music σερ Λέοναρντ Μπλαβάτνικ, γεννηθείς στην Ουκρανία, ο οποίος κερδίζει μία θέση.

Την πεντάδα κλείνουν οι ινδικής καταγωγής Ντέιβιντ και Σάιμον Ρέουμπεν και η οικογένειά τους (24,9 δισεκατομμύρια λίρες, εμπόριο μετάλλων κ.ά.), ο περσινός δεύτερος σερ Τζιμ Ράτκλιφ (της εταιρείας χημικών Ineos και πλέον ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 23,5 δισεκατομμύρια λίρες) και ο σερ Τζέιμς Ντάισον και η οικογένειά του (20,8 δισεκατομμύρια λίρες, γνωστός εφευρέτης και ιδιοκτήτης της ομώνυμης εταιρείας).

Σημειώνεται πως στη δέκατη θέση κατατάσσεται ο πολιτογραφημένος Κύπριος μεγιστάνας της ναυτιλίας και της ενέργειας Τζον Φρέντρικσεν, από τη Νορβηγία, με περιουσία 12,9 δισεκατομμυρίων λιρών.

Στη θέση υπ' αρ. 60 βρίσκεται ο Όμιλος Δαυίδ-Λεβέντη της Coca-Cola, Frigoglass και άλλων εταιριών.

Ο Κύπριος Άλκης Δαυίδ και η οικογένεια Λεβέντη φιγουράρουν στους πλουσιότερους κατοίκους της Βρετανίας με 2,92 δισεκατομμύρια λίρες, με την επιχείρηση εμφιάλωσης της Coca-Cola της οποίας ηγείται ο ομιλος, να έχει αξία 8,8 δισεκατομμυρίων λιρών.

Στη θέση 70 είναι ο επίσης Κύπριος μεγιστάνας στο χώρο των ακινήτων Τζον Χριστοδούλου με περιουσία 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών και ο ελληνικής καταγωγής Κρις Ρόκος, που έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο ισχυρά hedge fund στη Βρετανία με περιουσία 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών.

Στη θέση 74 κατατάσσεται η κυπριακή οικογένεια Λαζαρή, της ομώνυμης αυτοκρατορίας του real estate, με περιουσία 2,4 δισεκατομμυρίων λιρών.

Ο σερ Στέλιος Χατζηϊωάννου, ιδρυτής του ομίλου Easy, είναι φέτος 95ος , με 1,8 δισεκατομμύρια λίρες.

Στη θέση 118 απαντά ο μεγιστάνας των duty free Ρόμπερτ Μίλερ, μαζί με την κόρη του Μαρί Σαντάλ, μέλος της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας. Η συνολική περιουσία της οικογένειας υπολογίζεται σε 1,43 δισεκατομμύρια λίρες.

Την ελληνική παρουσία κλείνουν στη θέση 244 οι Γιώργος και Κωνσταντίνος Λογοθέτης του Libra Group με 665 εκατομμύρια λίρες.

Ο πλουσιότερος Έλληνας του Ηνωμένου Βασιλείου πέρυσι, ο μεγιστάνας των πρώτων υλών της εταιρείας Glencore Τελης Μυστακίδης, δεν περιλαμβάνεται στη φετινή λίστα καθώς επέστρεψε στην Ελλάδα.

Ο Σούνακ πιο πλούσιος από τον βασιλιά

Σημαντικές παρουσίες είναι στη θέση 245 ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ και η σύζυγός του Ακσάτα Μούρτι, γόνος Ινδού μεγιστάνα των ηλεκτρονικών συστημάτων. Το βρετανικό πρωθυπουργικό ζευγάρι αυξησε φέτος την περιουσία του σε 651 εκ. λίρες.

Κατατάσσονται τρεις θέσεις πάνω από τον βασιλιά Κάρολο, του οποίου η περιουσία υπολογίζεται σε 610 εκ. λίρες, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από τα ακίνητα που έχει κληρονομήσει, όπως στο Σάντριγχαμ και στο Μπαλμόραλ.

Άλλες πολύ γνωστές παρουσίες στη φετινή Rich List είναι ο σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, πλέον δισεκατομμυριούχος στη θέση 165, με περιουσία 1 δισ. λιρών, η συγγραφέας των βιβλίων Χάρι Πότερ Τζέι Κέι Ρόουλινγκ (θέση 175, 945 εκ. λίρες), ο σερ Έλτον Τζον (291, 470 εκ. λίρες), το ζεύγος Μπέκαμ (297, 455 εκ. λίρες), ο μουσικός και τηλεοπτικός παραγωγός Σάιμον Κάουελ (315, 415 εκ. λίρες), οι σερ Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντας των Rolling Stones (επίσης θέση 315 με 415 εκ. λίρες), καθώς και ο πρωταθλητής της Formula 1 σερ Λιούις Χάμιλτον (κλείνει τη λίστα στη θέση 350 με 350 εκ. λίρες).

Στο φετινό Rich List βρίσκονται 165 δισεκατομμυριούχοι, έξι λιγότεροι από το 2023.

Η συνολική περιουσία των 350 πλουσιότερων ανθρώπων της Βρετανίας ανέρχεται σε 795,4 δισεκατομμύρια λίρες.

