Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ γρονθοκόπησε σήμερα στη Ρώμη τον Ρίνο Μπαριλάρι, τον "τελευταίο των παπαράτσι".

Όλα εκτυλίχθηκαν σε καφέ-μπαρ της Βία Βένετο, της οδού της "γλυκιάς ζωής" της γνωστής δεκαετίας του 1960. Σύμφωνα με τον καταξιωμένο Ιταλό φωτογράφο, ηλικίας εβδομήντα εννέα ετών, "ο Γάλλος αστέρας του κινηματογράφου ήταν καθισμένος σε εξωτερικό τραπέζι του καφέ, με μια πανέμορφη σύνοδο και άλλους φίλους".

🇫🇷 🇮🇹 Gérard Depardieu a mis 2 à 3 coups de poing au visage du paparazzi Rino Barillari sur la célèbre Via Veneto à Rome. pic.twitter.com/7B0AhutEjy — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) May 21, 2024

Ο Μπαριλάρι κρύφτηκε και κατάφερε να τους φωτογραφήσει, αλλά όταν βγήκαν από το μαγαζί, "η κοπέλα τον προπηλάκισε και ο Ντεπαρντιέ του έδωσε τρεις γροθιές". "Πονάει το κεφάλι μου, δεν είμαι, ξέρετε, δεκαπέντε χρονών, πλέον είμαι σχεδόν ογδόντα", πρόσθεσε.

Ο Ιταλός θρυλικός "παπαράτσι" μετέβη σε υπηρεσία πρώτων βοηθειών της Αιώνιας Πόλης για να εξακριβώσει αν του προκλήθηκε κάταγμα και έκανε γνωστό ότι προτίθεται να υποβάλει μήνυση κατά του ηθοποιού.

Ο Τύπος σχολιάζει, τέλος, ότι "έστω και για μια μόνο ημέρα επέστρεψαν το κλίμα και οι χρυσές αναμνήσεις της Ρώμης, πρωτεύουσας του διεθνούς κινηματογράφου".

Ah ce Depardieu, il n'en rate pas une. Aujourd'hui, vers 14h, il a, à Rome, porté 3 coups de poing au visage d'un paparazzo de 79 ans, qui l'avait photographié alors que l'acteur français était en charmante compagnie.

Le paparazzo est hospitalisé 🙄https://t.co/EsK6swm5lL — TaQuIn MaUvE (@TaQuIn_MaUvE) May 21, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

