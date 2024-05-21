Το ζευγάρι του τελικού του Europa Conference League αποτελείται από τον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα.

Το μεγάλο ματς θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου στην «OPAP Arena», ενώ η σειρά που έχει βγει το ζευγάρι επί της ουσίας καθορίζει και τις εμφανίσεις που θα φορέσει κάθε ομάδα στον τελικό.

Κάτι που επιβεβαιώνεται τις τελευταίες ώρες και από τα ιταλικά Μέσα, αφού οι «βιόλα» θα αγωνιστούν με τη δεύτερη εμφάνισή τους απέναντι στους Πειραιώτες, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν θα παίξουν με τα κλασικά ερυθρόλευκα.

Η δεύτερη εμφάνιση της Φιορεντίνα θα είναι λευκή, έχοντας ορισμένες μοβ λεπτομέρειες και επί της ουσίας κάποια φλοράλ σχέδια, τα οποία απεικονίζουν τις βιολέτες.

