Χαμάς: Σχεδόν 30.000 νεκροί στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας

Κάπου 30.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ξέσπασε πριν από σχεδόν πέντε μήνες ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, με τον πληθυσμό του θυλάκου, υπό ακατάπαυστο βομβαρδισμό, να απειλείται πλέον από λιμό.

Οι κύριοι μεσολαβητές ανάμεσα στα μέρη, το Κατάρ και οι ΗΠΑ, λένε πως ελπίζουν πως θα κλειστεί συμφωνία για ανακωχή, που θα επιτρέψει την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων και την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας προτού αρχίσει το ραμαζάνι, ο ιερός μήνας για τους μουσουλμάνους, περί την 11η Μαρτίου.

Η ένοπλη σύρραξη, που μεταμόρφωσε τη μικρή παραθαλάσσια περιοχή σε «τόπο θανάτου», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι εδώ και καιρό, και μακράν, η φονικότερη από τις πέντε στις οποίες ενεπλάκησαν Ισραήλ και Χαμάς αφότου αυτή η τελευταία άρχισε να ασκεί την εξουσία εκεί, το 2007.

Καθημερινά, άμαχοι χάνονται σε μάχες και βομβαρδισμούς, από τους οποίους δεν γλιτώνει καμιά περιοχή. Ολόκληρες συνοικίες έχουν μετατραπεί σε σωρούς συντριμμιών και 1,7 εκατ. Παλαιστίνιοι από τα 2,4 εκατ. που είναι ο συνολικός πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Για μένα, πρόκειται για γενοκτονία. Ποιος βομβαρδίζει πολυκατοικίες, τις κατεδαφίζει πάνω στους ενοίκους τους, βασικά αμάχους, παιδιά και γυναίκες;» είπε ο Τζιχάντ Σάλα, εκτοπισμένος τον οποίο συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο σε πρόχειρο καταυλισμό στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Από το ξέσπασμα του πολέμου έχουν σκοτωθεί 29.954 Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που δημοσιοποιήθηκε χθες το πρωί.

Έναυσμα του ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, που είχε απολογισμό πάνω από 1.160 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, κάπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον θύλακο. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, παραμένουν εκεί 130 και πλέον, από τους οποίους όμως 31 πιστεύεται πως είναι νεκροί, έπειτα από την απελευθέρωση 105 και πλέον με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια ανακωχής μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου.

«Λιμός»

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, που χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση.

Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, από τις τελευταίες δυτικές χώρες που δεν είχαν ακόμη προχωρήσει στο βήμα αυτό, ανακοίνωσε πως χαρακτηρίζει πλέον «το σύνολο» της Χαμάς, με άλλα λόγια τόσο τον στρατιωτικό όσο και τον πολιτικό της βραχίονα, «τρομοκρατική οντότητα».

«Κάνουμε το παν εντός των δυνάμεών μας για να ξαναφέρουμε τους ομήρους σπίτι. Πιστεύω πως η στρατιωτική πίεση θα φέρει πίσω κι άλλους ομήρους», δήλωσε χθες ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Αφού διεξήγαγε εκστρατεία βομβαρδισμών από γη, θάλασσα και αέρα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε την 27η Οκτωβρίου χερσαία επίθεση, αρχικά στον βορρά του θυλάκου, προτού κινηθεί προς νότο. Έκτοτε, λέει πως έχει χάσει 242 στρατιωτικούς.

Στον θύλακο, υπό πολιορκία του Ισραήλ από την 9η Οκτωβρίου, 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, απειλείται από λιμό, προειδοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη, ειδικά στον βορρά, όπου η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι στην πράξη αδύνατη, εξαιτίας των καταστροφών, των μαχών, των λεηλασιών.

Ο ΟΗΕ επικρίνει επίσης τα εμπόδια του Ισραήλ στις παραδόσεις βοήθειας μέσω Αιγύπτου, που υπόκεινται στην έγκρισή του.

Σύμφωνα με το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), οι ανθρωπιστικές ανάγκες στη Λωρίδα της Γάζας είναι «απεριόριστες».

«Παίρνει μορφή λιμός. Τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε πεδία μάχης. Ένα εκατομμύριο παιδιά είναι αντιμέτωπα με καθημερινό τραυματισμό», τονίζει.

Χθες Τετάρτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, ο Ασράφ αλ Κούντρα, ανακοίνωσε πως ακόμη δυο παιδιά πέθαναν εξαιτίας «της αφυδάτωσης και του υποσιτισμού» στο νοσοκομείο Ας Σίφα, στην πόλη της Γάζας (βόρεια). Ο αριθμός των παιδιών που πέθαναν εξαιτίας του λιμού αυξήθηκε σε έξι τις τελευταίες ημέρες, πρόσθεσε.

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει ολοένα εντονότερη ανησυχία για την ανθρωπιστική καταστροφή που θα προκαλούσε χερσαία επίθεση —έχει προαναγγελθεί επανειλημμένα από τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου— στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, όπου έχουν παγιδευτεί κάπου ενάμισι εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Αλλά ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαναλαμβάνει ο στρατός του θα νικήσει τη Χαμάς στο «τελευταίο οχυρό» της, τη Ράφα, μέσα σε «μερικές εβδομάδες», διαμηνύοντας πως, ακόμη κι αν κηρυχθεί ανακωχή, η επίθεση δεν θα «αργήσει». Διαβεβαιώνει πως θα δοθεί η δυνατότητα στον άμαχο πληθυσμό να φύγει από τις ζώνες των μαχών, χωρίς να διευκρινίζει πού θα πάει.

Στόχος το τελευταίο διάστημα καθημερινών ισραηλινών βομβαρδισμών, η Ράφα, που είχε κάπου 270.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, είναι η κύρια πύλη εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας, οι ποσότητες της οποίας όμως είναι πολύ περιορισμένες.

Η αμερικανική υπηρεσία διεθνούς ανάπτυξης (USAID) ανέφερε πως συζητά με ισραηλινούς αξιωματούχους το άνοιγμα «περισσότερων σημείων διέλευσης» της βοήθειας.

«Πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου», εξήγησε η επικεφαλής της Σαμάνθα Πάουερ μέσω X (του πρώην Twitter).

Πηγή: skai.gr

