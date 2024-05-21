Νικολογιάννης: «Όλοι ζουν για τον τελικό – Σε εξαιρετική ψυχολογία ο Αϊτόρ»

Για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει τελικού Κυπέλλου, την επιστροφή Ιωαννίδη, Αϊτόρ, αλλά και το θέμα προπονητή μίλησε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM.



Για τη σημερινή προπόνηση: «Στην προπόνηση ήταν όλοι παρόντες και ο Φώτης Ιωανίδης και ο Αϊτόρ που είναι σε καλή ψυχολογία. Το παιδί πέρασε ταλαιπωρία και γύρισε με καλή ψυχολογία στην προπόνηση. Η παρουσία του Χρήστου Κόντη τον έκανε να πετάει ψυχολογικά. Πέρασε τα καλύτερά του χρόνια στον Παναθηναϊκό με Γιοβάνοβιτς και Κόντη. Είχε μεγάλη διάθεση και ενέργεια σήμερα. Πιστεύω ότι στη διάρκεια του αγώνα το Σάββατο θα τον δούμε να αγωνίζεται».



Για τη μεγάλη σημασία του αγώνα: «Το Σάββατο παίζεται κάτι παραπάνω από ένα Κύπελλο. Παίζεται η ύπαρξη της ομάδας και για την Ευρώπη. Ολοι ζουν γι αυτόν τον τελικό. Φέτος όταν ο Παναθηναϊκός πάει με την πλάτη στον τοίχο, σε αρκετά παιχνίδια έχει ανταποκριθεί. Η ομάδα έδειξε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μια καλή εικόνα για 65 λεπτά. Αν την επαναλάβει στον τελικό θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες να πάρει το παιχνίδι. Στις τέσσερις μέρες προπονήσεων ο Κόντης θα δουλέψει για να πάρει ο Παναθηναϊκός το αποτέλεσμα».



Για την πιθανότητα Γιαννούλη: «Ο Γιαννούλης θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για εξωτερικό. Αν ανέβαινε η Νόριτς ήταν πιθανό να ανανέωνε. Ο παίκτης θα ψαχτεί για Αγγλία αν τελικά πάρει απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός έχει πολλές πιθανότητες. Αλλα αυτό δε θα ξεκαθαρίσει τώρα. Πλέον, οι μεταγραφές θα έχουν και την έγκριση του νέου προπονητή που θα έρθει. Οι τελικές αποφάσεις για προπονητή θα παρθούν».

