Οι ΗΠΑ «ελπίζουν» πως θα κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας την επόμενη εβδομάδα

Την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση απειλείται να μεταμορφωθεί σε λιμό στη Λωρίδα της Γάζας, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Δευτέρα πως τρέφει την «ελπίδα» πως θα κηρυχθεί ανακωχή την επόμενη εβδομάδα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και άλλες χώρες διαπραγματεύονται τις τελευταίες εβδομάδες νέα ανακωχή.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, συζητείται ανακωχή έξι εβδομάδων, ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων με παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ και η έλευση μεγαλύτερης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο.

«Ελπίζω ότι ως την προσεχή Δευτέρα, θα έχουμε κατάπαυση του πυρός», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Τύπο χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη. «Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας μου (σ.σ. Τζέικ Σάλιβαν) μού λέει πως είμαστε κοντά, αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμη», εξήγησε.

«Η τάση είναι θετική», δήλωσε εξάλλου υπό τον όρο να μην κατονομαστεί ισραηλινός αξιωματούχος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ.

Ο Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο εμίρης του Κατάρ, χώρας που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης —και φιλοξενεί την ηγεσία της Χαμάς στο έδαφός της— ξεκινά σήμερα διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ωστόσο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε προχθές Κυριακή ότι ο στρατός του θα αρχίσει πολύ σύντομα χερσαία επίθεση εναντίον της Χαμάς στη Ράφα, που θα επιτρέψει κατ’ αυτόν την «ολοκληρωτική νίκη» μέσα σε «μερικές εβδομάδες». Ακόμη κι αν κηρυχθεί ανακωχή, η επίθεση δεν θα «αργήσει», διεμήνυσε.

Ο στρατός του Ισραήλ παρουσίασε στην κυβέρνηση πολέμου του κ. Νετανιάχου σχέδιο για την «εσπευσμένη απομάκρυνση» του άμαχου πληθυσμού από τις «ζώνες των εχθροπραξιών» στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν χθες οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού, που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει πού εννοεί να μεταφέρει τους εκτοπισμένους.

«Τελευταίο καρφί στο φέρετρο» της βοήθειας;

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε χθες Δευτέρα ότι η επίθεση στη Ράφα, όπου έχουν καταφύγει πάνω από 1,4 εκατ. Γαζαίοι, που εκτοπίστηκαν —πολλοί πάνω από μια φορά— εξαιτίας του πολέμου.

Η πόλη αυτή, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, είναι στην πράξη η μοναδική πύλη εισόδου για τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, πολιορκημένης και κατά μεγάλο μέρος της ισοπεδωμένης έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες βομβαρδισμών και μαχών.

Η ισραηλινή επίθεση έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 29.782 ανθρώπους στον θύλακο, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον του νότιου Ισραήλ, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι περίπου 250 απήχθησαν, από τους οποίους παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας όμηροι 130 και πλέον εξ αυτών — ωστόσο εκπρόσωπος του στρατού είπε πρόσφατα πως τουλάχιστον 31 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου συνεχίζει να πιέζεται από την κοινή γνώμη και ειδικά από τις οικογένειες των ομήρων να κλείσει συμφωνία για να επιστρέψουν και οι διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησής του, της πιο δεξιάς στην ιστορία του Ισραήλ, έχουν πλέον ξαναρχίσει.

Οι ισραηλινοί ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις δημοτικές εκλογές, που κανονικά θα διεξάγονταν στα τέλη Οκτωβρίου, όμως αναβλήθηκαν δυο φορές εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης.

«Πεθαίνουμε από την πείνα»

Ξένες κυβερνήσεις και στελέχη ανθρωπιστικών οργανώσεων δεν σταματούν να προειδοποιούν εναντίον της επίθεσης στη Ράφα, τονίζοντας πως θα είχε πελώριο αριθμό θυμάτων στις τάξεις των αμάχων και θα επιδείνωνε περαιτέρω την ανθρωπιστική καταστροφή.

Γαζαίοι εκμυστηρεύτηκαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τις τελευταίες ημέρες τρώνε φύλλα φυτών, ζωοτροφές, αναγκάζονται να σκοτώσουν ζώα για να τραφούν. Οι λιγοστές οχηματοπομπές που φθάνουν στο βόρειο τμήμα του θυλάκου λεηλατούνται.

«Πεθαίνουμε από την πείνα», είπε ο Αμπντάλα αλ Άκρα, 40 χρονών, που έχει καταφύγει στην πόλη της Γάζας. Πρόσθεσε πως ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ προχθές Κυριακή εναντίον «πεινασμένων που προσπαθούσαν να πάρουν αλεύρι» από φορτηγό με βοήθεια.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Διεθνής Αμνηστία και Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατηγόρησαν χθες Δευτέρα το Ισραήλ πως συνεχίζει να περιορίζει την έλευση ανθρωπιστικής βοήθειας, παρά την εντολή του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη να αποτρέψει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν εξάλλου ότι προχώρησαν σε σειρά ρίψεων ανθρωπιστικής βοήθειας, τροφίμων και άλλων προμηθειών «απευθείας στον πληθυσμό» στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, με τη συμμετοχή μεταγωγικού της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας.

Η κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής επέδωσε χθες την παραίτησή της στον πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, την ώρα που οι Αμερικανοί και άλλοι ζητούν μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στην παλαιστινιακή πολιτική ηγεσία ενόψει της «επόμενης ημέρας» του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Από το 2007, η παλαιστινιακή ηγεσία είναι διχασμένη, με την Παλαιστινιακή Αρχή να ασκεί τις περιορισμένες εξουσίες της στη Δυτική Όχθη, περιοχή που κατέχει το Ισραήλ από το 1967, και τη Χαμάς να κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

