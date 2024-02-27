Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τους χιλιάδες Παλαιστίνιους που συρρέουν στην ακτή και σπεύδουν να ανακτήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια που έπεσε κατά λάθος στη θάλασσα.

Στα πλάνα φαίνονται άνθρωποι να πέφτουν στη θάλασσα και να χρησιμοποιούν βάρκες για να ανακτήσουν ρίψεις βοήθειας από αέρος που έπεσαν στη θάλασσα της Γάζας.

Γάλλοι και Ιορδανοί στρατιώτες λένε ότι συνεργάστηκαν για να παραδώσουν τη βοήθεια με το αεροσκάφος στην ακτή της Γάζας.

Οι Παλαιστίνιοι τρέχουν κατά μήκος της ακτογραμμής για να πιάσουν τη βοήθεια με εκατοντάδες να έχουν συγκεντρωθεί στην παραλία σε ένα σκηνικό που περιγράφει την απελπισία των ανθρώπων από την έλλειψη βασικών αναγκών.

Είναι δύσκολο πλέον να εισέλθει βοήθεια στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοήθειας λένε ότι η κατάσταση έχει δυσκολέψει περισσότερο καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει κλείσει τη Ράφα, ένα από τα μοναδικά συνοριακά περάσματα στη Γάζα. Από την πλευρά του το Ισραήλ λέει ότι δεν περιορίζει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα και κατηγορεί τις υπηρεσίες βοήθειας που δεν τη διανέμουν αποτελεσματικά.

Ο ΟΗΕ λέει ότι ο πληθυσμός της Γάζας βρίσκεται στα πρόθυρα του λιμού ενώ έχουν ήδη αναφερθεί θάνατοι παιδιών λόγω υποσιτισμού.



Πηγή: skai.gr

