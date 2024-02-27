Ο βασιλιάς Αμπντάλα εκτιμά πως πρέπει να διπλασιαστεί η βοήθεια στη Γάζα

Η ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να διπλασιαστεί ώστε να προληφθεί επιδείνωση επισιτιστικής κρίσης που πλήττει πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους, δήλωσε σήμερα ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ να χαλαρώσει τους περιορισμούς στην είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, σημείωσε επίσης ο Ιορδανός μονάρχης στην επικεφαλής της USAID Σαμάνθα Πάουερ, η οποία βρισκόταν σε επίσκεψη στη χώρα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ιορδανία ζητεί από τις δυτικές χώρες να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ να αυξήσει τις ποσότητες της βοήθειας που εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας από το βασίλειο μέσω του Κερέμ Σαλόμ στα σύνορα Αιγύπτου, Ισραήλ και Γάζας, πέραν του υφιστάμενου μεθοριακού περάσματος της Ράφα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν εμποδίζει τη βοήθεια και αποδίδει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις σε προβλήματα από την πλευρά των Παλαιστινίων και του ΟΗΕ.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα επισκέφθηκε εξάλλου στρατιωτική αεροπορική βάση για να παραστεί στην αναχώρηση 7 στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών C-130, τριών από την Ιορδανία και των υπολοίπων από την Αίγυπτο, το Κατάρ, τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία θα ρίξουν από αέρος πακέτα με τρόφιμα κατά μήκος της ακτής της Γάζας για δεύτερη ημέρα.

Η Ιορδανία, η οποία έχει μετατραπεί από δωρητές του ΟΗΕ και της Δύσης σε περιφερειακό κόμβο για την προμήθεια ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, έριξε από αέρος για πρώτη φορά χθες, Δευτέρα, μαζί με τον γαλλικό στρατό, τρόφιμα σε χιλιάδες εκτοπισμένους στον παλαιστινιακό θύλακα που έχουν βρει καταφύγιο στην παραλία. Η ρίψη της βοήθειας έγινε σε τέσσερις πτήσεις.

Προηγούμενα πακέτα βοήθειας με φάρμακα και ανθρωπιστικές προμήθειες που ρίφθηκαν από αέρος προορίζονταν για νοσοκομεία που διαχειρίζεται ο ιορδανικός στρατός στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.