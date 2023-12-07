Viral παρουσιάστρια του BBC: Η κάμερα την έπιασε να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες στιγμιότυπο από δελτίο ειδήσεων του BBC, στο οποίο η παρουσιάστρια φαίνεται να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο, χωρίς να ξέρει ότι είναι σε ζωντανή μετάδοση.

Δείχνοντας εξαιρετικά αντανακλαστικά και μεγάλη ψυχραιμία, μόλις αντιλαμβάνεται ότι η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της μετάδοσης είχε τελειώσει, εν ριπή οφθαλμού αλλάζει το ύφος της, κατεβάζει το χέρι της και διαβάζει είδηση για τον Μπόρις Τζόνσον.

Η Μαριάμ Μοσίρι είναι μια από τις κορυφαίες παρουσιάστριες του BBC.

Πάντως, στη συνέχεια είπε τη λέξη «coronaverse» αντί για «coronavirus» αναφερόμενη στην πανδημία, ένδειξη ότι είχε ταραχτεί από το ολίσθημά της που προκάλεσε ποικίλλες αντιδράσεις στα social media. Άλλοι την επέκριναν για έλλειψη επαγγελματισμού και άλλοι εξέφραζαν την κατανόησή τους για τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε.

This isn’t satire, an actual BBC News presenter got caught giving the middle finger live.



Maryam Moshiri summing up the professionalism currently at the BBC. pic.twitter.com/QoJ4FT133J — Chris Rose (@ArchRose90) December 7, 2023

Πηγή: skai.gr

