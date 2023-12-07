Ο πρόεδρος των Σεϋχελλών Γουάβελ Ραμκαλαουάν κήρυξε σήμερα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών και πλημμύρες που προκλήθηκαν από σφοδρές βροχοπτώσεις σε μια βιομηχανική ζώνη και γύρω περιοχές.

«Ζητούμε από όλους να μείνουν σπίτι. Όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Επιτρέπεται να μετακινούνται ελεύθερα μόνον εργαζόμενοι στις βασικές υπηρεσίες και πρόσωπα που ταξιδεύουν», σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Ραμκαλαουάν.

Seychelles declares state of emergency after explosion, flooding https://t.co/7HBd1J9Ptl pic.twitter.com/w7szsTIrVF — Reuters (@Reuters) December 7, 2023

Η έκρηξη προκάλεσε «μαζικές ζημιές» στη βιομηχανική ζώνη Πρόβιντενς και γύρω περιοχές στο Μαχέ, το κύριο νησί των Σεϋχελλών, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ πλημμύρες που προκλήθηκαν από βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει «μεγάλη καταστροφή».

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι Σεϋχέλλες αποτελούνται από 115 νησιά και είναι η χώρα της Αφρικής με το μικρότερο πληθυσμό, περίπου 100.000 κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

