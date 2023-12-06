Το δράμα των αμάχων στη Γάζα συνεχίζεται καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις όπως λένε βρίσκονται τώρα «στην καρδιά» της Χαν Γιουνίς στο νότο, όπου πιστεύεται ότι κρύβονται οι ηγέτες της Χαμάς. Πάνω από 600.000 άνθρωποι έχουν εντολή να εκκενώσουν τη νότια Γάζα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), Philippe Lazzarini.

«Σχεδόν οι μισοί από αυτούς είχαν ήδη αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο παρελθόν», έγραψε στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter.

Προειδοποίησε επίσης ότι, για τους κατοίκους της Γάζας, «δεν υπάρχει πουθενά να πάνε, καθώς τα καταφύγια, συμπεριλαμβανομένης της UNRWA, υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους».

Νέες οδηγίες από το Ισραήλ για τους αμάχους

Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει στους Παλαιστίνιους ότι δεν θα επιτρέψει τη μετακίνηση αμάχων στον δρόμο Salah al-Din που διασχίζει τη Λωρίδα της Γάζας σε τμήματα βόρεια και ανατολικά της Χαν Γιουνίς. Αντίθετα, δίνει οδηγίες στους κατοίκους που απομακρύνονται από το βορρά να χρησιμοποιήσουν μια εκτροπή κατά μήκος μιας παράκτιας διαδρομής, όπου οι IDF ισχυρίζονται ότι θα επιτρέψουν τη μετακίνηση.

#عاجل سكان قطاع غزة، جيش الدفاع يتصرف بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة وبشكل خاص في منطقة خان يونس.



فيما يلي عدة تعليمات عاجلة:



⭕️القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة #خان_يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي… pic.twitter.com/BTUT5dEohS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 6, 2023

Ο ΟΗΕ έχει υπολογίσει ότι πάνω από το 75% του πληθυσμού της Γάζας έχει εκτοπιστεί τα σπίτια του από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Λωρίδα της Γάζας.

Το μήνυμα από τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού Avichay Adraee αναφέρει επίσης ότι «θα υπάρξει επίσης τοπική και προσωρινή τακτική αναστολή των στρατιωτικών δραστηριοτήτων για ανθρωπιστικούς σκοπούς» σε μια περιοχή από τις 10πμ. έως τις 2μμ.

Unicef: Οι «ασφαλείς ζώνες» είναι «μικροσκοπικά κομμάτια άγονης γης»

Σύμφωνα με την Unicef οι «ασφαλείς ζώνες» κατά τις ισραηλινές αρχές είναι «μικροσκοπικά κομμάτια άγονης γης» χωρίς καμία παροχή για τους αμάχους.

«Ρίχνουμε φυλλάδια με κωδικούς QR που ανοίγουν έναν χάρτη που καθοδηγεί τους κατοίκους της Γάζας σε ασφαλέστερες περιοχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι. Ωστόσο, οι Παλαιστίνιοι στις πληγείσες περιοχές μίλησαν για προβλήματα πρόσβασης στον διαδικτυακό αυτό χάρτη και αξιωματούχοι του ΟΗΕ αποκαλούν την ιδέα οποιασδήποτε «ασφαλούς ζώνης» «επικίνδυνη ψευδή αφήγηση».

«Αυτά είναι μικροσκοπικά κομμάτια άγονης γης. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν εγκαταστάσεις, δεν έχουν καταφύγιο από το κρύο, δεν έχουν αποχέτευση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Unicef, Τζέιμς Έλντερ στο BBC την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

