Το Ιράν ζήτησε βοήθεια από την Ουάσινγκτον μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου που στοίχισε τη ζωή στον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, δήλωσε απόψε Δευτέρα ένας εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

«Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά η ιρανική κυβέρνηση μας ζήτησε να τους βοηθήσουμε», είπε στους δημοσιογράφους ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σημείωσε όμως ότι οι ΗΠΑ δεν ήταν σε θέση να παράσχουν αυτήν τη βοήθεια, «κυρίως για υλικοτεχνικούς λόγους».

Σχεδόν ταυτόχρονα, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι είπε ότι ο Ραϊσί «είχε βαμμένα τα χέρια του με αίμα» επειδή στήριζε εξτρεμιστικές οργανώσεις στην περιοχή και «ήταν υπεύθυνος για ωμές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για αποσταθεροποιητική δράση στη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε ο Τζον Κίρμπι, στην περιοχή.

Νωρίτερα πάντως η Ουάσινγκτον είχε εκφράσει επισήμως τα συλλυπητήριά της στο Ιράν για τον θάνατο του Ραϊσί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

