Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Γερμανικής Αστυνομίας «ο αριθμός των καταγεγραμμένων βίαιων εγκλημάτων στη Γερμανία αυξήθηκε δυσανάλογα το 2023», αναφέρει η Süddeutsche Zeitung. Σχεδόν δέκα τοις εκατό περισσότερες επιθέσεις με μαχαίρι και 17 τοις εκατό περισσότερες ληστείες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ «υπερεκπροσωπούνται ανήλικοι ύποπτοι, αλλά και άτομα που δεν έχουν γερμανικό διαβατήριο και είναι ύποπτοι για έγκλημα». «Αυτό», όπως σχολιάζει η εφημερίδα του Μονάχου, «αποτελεί προειδοποίηση».

«Πρέπει να τεθεί το ερώτημα», συνεχίζει η SZ, «τι συμβαίνει στη χώρα; Αυτό που πάντα προέβλεπε η AfD; Απειλείται η ζωή μας σε κάθε στάση λεωφορείου επειδή μαζί με τους μετανάστες ένα κύμα βίας σαρώνει τη χώρα;». Η στατιστική πάντως σύμφωνα την SZ λέει ότι δεν είναι ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έγιναν περισσότερο εγκληματίες, αλλά ότι ο αριθμός τους στη Γερμανία έχει αυξηθεί σημαντικά».

Βέβαια, όπως σημειώνει η εφημερίδα, «ιδίως νέοι άνδρες που έχουν διαφύγει από τα πέρατα του κόσμου και έχουν ελάχιστες προοπτικές στη Γερμανία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν εγκληματίες από τους ανθρώπους που έχουν κοινωνικοποιηθεί σε ευημερία και νομική ασφάλεια. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο». Όπως καταλήγει η SZ, «η μετανάστευση μπορεί και πρέπει να ελεγχθεί - οι εγκληματίες θα πρέπει να διώκονται ποινικά, από όπου κι αν προέρχονται. Ωστόσο, μόνο εκείνοι που επενδύουν στην πρόληψη, την κοινωνική εργασία και τα σχολεία μπορούν να εξασφαλίσουν λιγότερη βία. Γιατί η συντριπτική πλειονότητα όσων εμφανίζονται σήμερα στις στατιστικές της αστυνομίας θα είναι και αύριο στη χώρα».

Ο καγκελάριος Σολτς δέχεται έντονες επικρίσεις για την οικονομική του πολιτική

ΗΒ: Η οικονομική πολιτική του Σολτς απέτυχε

«Δύο χαμένα χρόνια για την οικονομία», χαρακτήρισε o πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων Ζίγκφριντ Ρούσβουρμ τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Σολτς, με την οικονομική εφημερίδα Handelsblatt να συμφωνεί μαζί του και να σχολιάζει πως «ο Σολτς αγνοεί στωικά όλες τις προειδοποιήσεις ότι η Γερμανία χάνει την ανταγωνιστικότητά της».

«Για τον Σολτς, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, καθώς και άλλες επαγγελματικές ομάδες που επικρίνουν την οικονομική του πολιτική, εμπίπτουν στην κατηγορία "ενοχλητικοί που δεν γνωρίζουν"».

Τα γεγονότα όμως σύμφωνα με την ΗΒ μιλούν από μόνα τους: «Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία παραμένει στάσιμη από το 2019. Η οικονομία της Γερμανίας είναι η μόνη μεταξύ των χωρών της G7 που συρρικνώθηκε το 2023. Για χρόνια, σχεδόν καμία άλλη βιομηχανική χώρα δεν έχει χάσει τόσες επενδύσεις όσο η Γερμανία. Η δυνητική ανάπτυξη έχει συρρικνωθεί στο 0,5 τοις εκατό ετησίως. Στα οκτώ περίπου χρόνια που ο Σολτς είναι υπουργός Οικονομικών και μετά καγκελάριος, ακόμη και η Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν αναπτυχθεί πιο δυναμικά», σχολιάζει η εφημερίδα.

«Ωστόσο, ο Σολτς μπορεί να σταθεί τυχερός. Η οικονομία πιθανότατα θα ανακάμψει ξανά για λίγο στα μέσα του έτους. Αλλά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις: Εάν η οικονομία ανακάμψει, δεν θα είναι χάρη στην, αλλά παρά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

