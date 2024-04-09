Ο Άικε Σμιτ ήταν μέχρι πρότινος διευθυντή της φλωρεντινή ςπασίγνωστης πινακοθήκης των Ουφίτσι και τώρα είναι υπεύθυνος του μουσείου Καποντιμόντε της Νάπολης. Ο Σμιτ, 56 ετών, πήρε πρόσφατα την ιταλική υπηκοότητα και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του μπροστά ακριβώς από το δημαρχιακό μέγαρο της Φλωρεντίας, Παλάτσο Βέκιο. Όπως γράφει ο Τύπος, ο Γερμανός ιστορικός τέχνης φέρεται να ζήτησε από τα κόμματα Αδέλφια της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι, από την Λέγκα και την Φόρτσα Ιτάλια που είχε ιδρύσει ο Μπερλουσκόνι, να κάνουν «ένα βήμα πίσω» ώστε να δοθεί έμφαση στην κοινωνία των πολιτών.

Η συμπαγής υποστήριξη της συντηρητικής παράταξης όμως θεωρείται δεδομένη. Προς το παρόν, πρόκειται να λάβει άδεια άνευ αποδοχών από το μουσείο της Νάπολης και αν η σημαντική αυτή εκλογική αναμέτρηση δεν τον ευνοήσει, θα μπορεί να επιστρέψει στην μεγαλούπολη του ιταλικού Νότου.

Mi candido. È il momento. pic.twitter.com/Gmk8GZt6hT — Eike Schmidt (@Eike__Schmidt) April 6, 2024

Η ασφάλεια ως προτεραιότητα

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Φλωρεντίας Ντάριο Ναρντέλα είναι κεντροαριστερός και η πρωτεύουσα της Αναγέννησης θεωρείται κατά παράδοση προοδευτική. Ο Σμιτ όμως θα βασίσει την εκστρατεία του σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Πρόκειται για την ασφάλεια, τον περιορισμό του μαζικού τουρισμού, τη στήριξη των οικογενειών αλλά και για πρωτοβουλίες που να ωθήσουν τους νέους να επιλέξουν την πόλη ως μόνιμο τόπο διαμονής.

«Σε λίγες ημέρες θα παρουσιάσω επίσημα το πρόγραμμά μου, το οποίο θα δώσει έμφαση στη μεγάλη παράδοση της Φλωρεντίας. Στόχος μας είναι να εγγυηθούμε την ασφάλεια, να προστατέψουμε την ομορφιά, να ενισχύσουμε την καθαριότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Σμιτ πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι «πολιτικά είναι μετριοπαθής» ενώ έχει αυτοχαρακτηριστεί αντιφασίστας και φεμινιστής. Πολλοί αναλυτές διερωτώνται αν οι βασικές αξίες του μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στησχέση με την Λέγκα αλλά και τα Αδέλφια της Ιταλίας που δεν είναι ακριβώς της ίδιας άποψης.

Είναι σαφές, τέλος, ότι η κεντροδεξιά παράταξη θα δώσει έμφαση στο θέμα της ασφάλειας με στόχο να μπορέσει ο Γερμανός ιστορικός τέχνης να φτάσει στο δεύτερο γύρο των εκλογών και να καταφέρει να πείσει αρκετούς, κεντρώους ψηφοφόρους.

Πηγή: DW - Θεόδωρος Ανδρεάδης-Συγγελλάκης, Ρώμη

