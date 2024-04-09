Η αμερικανική διπλωματία επανέλαβε χθες Δευτέρα την εναντίωσή της σε οποιαδήποτε ισραηλινή ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, μερικές ώρες αφού ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως η κυβέρνησή του όρισε «ημερομηνία» γι’ αυτή.

«Έχουμε καταστήσει σαφές στο Ισραήλ πως θεωρούμε ότι μαζική στρατιωτική εισβολή στη Ράφα θα είχε εξαιρετικά βλαπτικές συνέπειες για τους αμάχους» και «θα έπληττε, σε τελευταία ανάλυση, την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ», είπε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης διαπιστευμένων συντακτών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο εκπρόσωπός του Μάθιου Μίλερ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωνε πως ορίστηκε ημερομηνία για την έναρξη της επίθεσης στη Ράφα, η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνησή του, συγκαταλέγεται στα τελευταία οχυρά του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Για την επίτευξη της νίκης επί του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος «απαιτείται να μπούμε στη Ράφα και να εξαλείψουμε τα τάγματα τρομοκρατών που βρίσκονται εκεί. Αυτό θα γίνει — ορίσαμε ημερομηνία», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του.

Δεν διευκρίνισε ωστόσο ποια είναι αυτή.

Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια των 1,5 εκατ. Γαζαίων που έχουν καταφύγει στη Ράφα, στο νότιο άκρο του παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θυλάκου, στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

«Τους έχουμε πει καθαρά πως θεωρούμε πως υπάρχει καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί ο θεμιτός στόχος», δηλαδή «να φθαρούν, να εξαρθρωθούν και να νικηθούν» μονάδες της Χαμάς «που βρίσκονται ακόμη στη Ράφα», είπε ο κ. Μίλερ, διευκρινίζοντας πως η αμερικανική πλευρά δεν είναι ενήμερη για την ημερομηνία στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Νετανιάχου.

Η Ουάσιγκτον τάσσεται υπέρ πιο στοχευμένων επιχειρήσεων εναντίον του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Ράφα, καθώς εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσον θα ήταν εφικτή η απομάκρυνση των αμάχων από την πόλη ενόψει χερσαίας εισβολής.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε πρόσφατα πως εάν το Ισραήλ εξαπέλυε ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Ράφα προκαλώντας μαζικές απώλειες στις τάξεις των αμάχων εκεί θα παραβίαζε «κόκκινη γραμμή».

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε ικανοποίηση για τα «αρχικά μέτρα» που ανακοινώθηκαν από το Ισραήλ για να επιταχυνθεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και τη δημιουργία οργάνου συντονισμού με ανθρωπιστικούς φορείς. Πρόσθεσε ωστόσο πως «αν και εκφράζουμε ικανοποίηση για αυτά τα πρώτα μέτρα, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε πως μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Πολλοί Παλαιστίνιοι στη Γάζα απειλούνται από λιμό και κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια».

«Αναμένουμε το Ισραήλ να εφαρμόσει γρήγορα το σύνολο των δεσμεύσεών του και θα παρακολουθούμε αυτή την εφαρμογή», συνέχισε ο εκπρόσωπος, επιμένοντας πως «είναι τα αποτελέσματα αυτά που μετράνε και θα τους κρίνουμε με βάση αυτά τα αποτελέσματα».

Ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν αξίωσε την περασμένη εβδομάδα το Ισραήλ να λάβει «γρήγορα» μέτρα για να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που διανέμεται στη Γάζα, αφήνοντας να εννοηθεί για πρώτη φορά πως θα μπορούσε να θέσει όρους για τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας στον στενό σύμμαχο της Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

