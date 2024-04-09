Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Δευτέρα πως ορίστηκε ημερομηνία για την έναρξη χερσαίας επίθεσης στη Ράφα, η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνησή του, συγκαταλέγεται στα τελευταία οχυρά του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Για την επίτευξη της νίκης επί του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος «απαιτείται να μπούμε στη Ράφα και να εξαλείψουμε τα τάγματα τρομοκρατών που βρίσκονται εκεί. Αυτό θα γίνει — ορίσαμε ημερομηνία», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του.

Δεν διευκρίνισε ποια είναι.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει εδώ και καιρό αποφασισμένη να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις διαφόρων ξένων πρωτευουσών, που εκφράζουν φόβους για το 1,5 εκατομμύριο Γαζαίους που έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη αυτή, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επαναβεβαίωσαν πως έχει καταρτιστεί σχέδιο για την επίθεση μετά την ανακοίνωση προχθές Κυριακή πως αποσύρονται τα ισραηλινά στρατεύματα από τη Χαν Γιούνις, άλλη πόλη του νότου του θυλάκου όπου μαίνονταν μάχες επί μήνες.

Παράλληλα, συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, αντιπρόσωποι των οποίων συναντήθηκαν στο Κάιρο με τους μεσολαβητές του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Η προοπτική αυτή θέτει υπό πίεση τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, καθώς σύμμαχοί του στην κυβέρνηση προειδοποιούν εναντίον υπερβολικών, κατ’ αυτούς, παραχωρήσεων στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς, ο οποίος πλέον διανύει τον έβδομο μήνα του.

«Αν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να επιτεθεί στη Ράφα για να νικηθεί η Χαμάς, δεν θα έχει πλέον την εντολή για να συνεχίσει να υπηρετεί ως πρωθυπουργός», διεμήνυσε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χθες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

