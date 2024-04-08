Η ελπίδα να επιστρέψει στο σπίτι της έφερε την Αϊσά αλ Χουρ μέχρι το Χαν Γιουνίς, μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Όμως χρειάστηκε λίγη ώρα μέχρι να εντοπίσει η νεαρή Παλαιστίνια την ακριβή τοποθεσία του σπιτιού της, σε αυτήν την γκρεμισμένη πόλη, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Το σπίτι μου καταστράφηκε ολοσχερώς, δεν απέμειναν παρά μόνο ερείπια», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 26χρονη γυναίκα, η καρδιά της οποίας «πονάει» αφού έχασε ό,τι είχε. «Σε κάθε γωνιά του σπιτιού μου, υπήρχαν αναμνήσεις (…) Είναι απερίγραπτη η καταστροφή», πρόσθεσε.

Σήμερα, χιλιάδες κάτοικοι του Χαν Γιουνίς, που είχαν καταφύγει στο νοτιότερο άκρο του θύλακα, ανακάλυψαν μια εικόνα Αποκάλυψης, ό,τι άφησαν πίσω τους οι λυσσαλέες μάχες μεταξύ των Ισραηλινών στρατιωτών και της παλαιστινιακής Χαμάς. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή την αποχώρηση των δυνάμεών του από την πόλη, κάτι που θα επιτρέψει στους στρατιώτες να προετοιμάσουν «τη συνέχιση της αποστολής τους (…) στη ζώνη της Ράφα», στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Αυτή η ανάπαυλα έδωσε την ευκαιρία στους εκτοπισμένους να επιστρέψουν: με τα πόδια, με αυτοκίνητα ή με κάρα που τα έσερναν γαϊδουράκια, περνώντας από μισοκατεστραμμένους δρόμους, ανάμεσα σε ξεκοιλιασμένα κτίρια, χωρίς προσόψεις, ανοιχτά στους τέσσερις ανέμους. Από τους σοβάδες, τα κομμάτια του μπετόν, τα χαλάσματα, σηκώνεται μια σκόνη σαν ομίχλη.

«Δεν αναγνωρίζουμε τον τόπο, τίποτα δεν μοιάζει όπως ήταν προηγουμένως», είπε ο 37χρονος Σαλίμ Σαράμπ, που διέμενε πριν από τον πόλεμο σε αυτήν την πόλη των 400.000 κατοίκων. Ακόμη δεν έχει φτάσει στο σπίτι του και αγνοεί αν έχει απομείνει κάτι από αυτό. «Ακόμη κι αν το σπίτι έχει καταστραφεί, θα στήσω μια σκηνή πάνω στα χαλάσματα», είπε.

Η Σαφάα Καντίλ, 46 ετών, δεν τρέφει πλέον αυταπάτες: «Ελπίζαμε να βρούμε το σπίτι ή απλώς να πάρουμε κάτι από αυτό. Αλλά δεν βρήκαμε ούτε το σπίτι», είπε, εμφανώς σοκαρισμένη, η γυναίκα. Στον δρόμο που οδηγούσε στο σπίτι της «όλα τα σπίτια καταστράφηκαν, τίποτα δεν γλίτωσε», πρόσθεσε, λέγοντας ότι είναι τέτοιο το μέγεθος της καταστροφής που «δεν περιγράφεται με λόγια».

Η Καντίλ θρηνεί ακόμη για τον γιο της και την έγκυο νύφη της που σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό. «Η τραγωδία μου είναι απέραντη», είπε, προσθέτοντας ότι έχουν σκοτωθεί επίσης «ο πατέρας, ο αδελφός, η αδελφή, η θεία και η υπόλοιπη οικογένεια» της νύφης της. «Είναι αδύνατον να το περιγράψεις. Σε κάθε σπίτι, υπάρχει ένας μάρτυρας, ένας τραυματίας (…) Κλάψαμε σαν τρελοί βλέποντας το αίμα».

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της πόλης ζήτησε σήμερα από τα Ηνωμένα Έθνη να στείλουν μηχανήματα για να ανασύρουν από τα συντρίμμια τα πτώματα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Ο πόλεμος που συνεχίζεται εδώ και έξι μήνες έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 33.000 ανθρώπους (η πλειονότητα ήταν άμαχοι) στη Γάζα, σύμφωνα με τη Χαμάς. Οι περισσότεροι από τους 2,4 εκατομμύρια κατοίκους απειλούνται τώρα από τον λιμό.

Από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκαν 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με έναν απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

