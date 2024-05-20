Οι προεδρικές εκλογές στο Ιράν θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου, ανακοίνωσε απόψε Δευτέρα η δημόσια τηλεόραση της χώρας, μετά τον θάνατο του Εμπραχίμ Ραΐσί, του υπουργού Εξωτερικών και της συνοδείας τους σε συντριβή ελικοπτέρου, την Κυριακή.

«Το εκλογικό χρονοδιάγραμμα εγκρίθηκε» στη σύσκεψη που είχαν οι επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου, μετέδωσε η τηλεόραση. «Με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου των Φρουρών, αποφασίστηκε οι 14ες προεδρικές εκλογές να διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η επικήδεια πομπή για τον Ραϊσί θα γίνει το πρωί της Τετάρτης στην Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

