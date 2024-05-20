Συνελήφθη στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης το πρωί, στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, 46χρονος αλλοδαπός, ηγετικό μέλος κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών, διωκόμενος με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωσε από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε το ρόλο του διοργανωτή των παράνομων προωθήσεων μεταναστών από την Ελλάδα στο Βέλγιο, με τη χρήση ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων που προσομοίαζαν με τους υπό προώθηση μετανάστες (μέθοδος του σωσία).

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

