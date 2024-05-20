Κ. Χατζηδάκης: Οι παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους θα αρθούν όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων είναι αντίστοιχα με παρεμβάσεις που έγιναν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αρθούν όταν υπάρξει ομαλοποίηση της κατάστασης.

Αυτό επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας απόψε, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων στο αίτημα που διατύπωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Ιωάννης Γιώτης, για άρση των εν λόγω παρεμβάσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε σειρά δράσεων που υλοποίησε η κυβέρνηση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, εξήρε τη συμβολή της βιομηχανίας τροφίμων στην αύξηση των εξαγωγών ενώ επανέλαβε την απόρριψη του αιτήματος για μείωση του ΦΠΑ. «Δεν θα βάλω την υπογραφή μου σε αποσταθεροποίηση του προϋπολογισμού. Προτιμώ να γίνω δυσάρεστος μαζί σας», είπε ο υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις που θα είχε αυτό το μέτρο στο ισοζύγιο πληρωμών χωρίς να είναι βέβαιο ότι η μείωση της τιμής θα φτάσει στον καταναλωτή. Δεν απέκλεισε ωστόσο τη μείωση άλλων φόρων -πέραν αυτών που έχουν ήδη προγραμματιστεί όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών το 2025 – επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής.

«Είναι σε εξέλιξη η μάχη για την πάταξη την φοροδιαφυγής, με κόστος για την κυβέρνηση γιατί είναι αρκετοί εκείνοι που διαμαρτύρονται. Ωστόσο προχωρούμε σταθερά, ολοκληρώσαμε τη διασύνδεση των ταμειακών με τα POS και προχωρούμε με τα ERP. Αυτό φαίνεται ότι ήδη ξεκινά να αποδίδει, αλλά μην ξεχνάμε ότι φέτος έχουμε και αυξημένους δημοσιονομικούς στόχους. Θα κάνουμε “ταμείο” και θα δούμε τι περιθώρια υπάρχουν για αλλαγές στη φορολογική πολιτική. Πρέπει να έχουμε την πραγματική εικόνα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με εικασίες. Στόχος μας είναι να μειώσουμε γενικά τους φόρους και να ενισχύσουμε την κοινωνική πολιτική αλλά πριν κάνουμε το όποιο βήμα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το αντέχουμε», υπογράμμισε ο υπουργός.

Για το θέμα των τιμών, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι δεν υπάρχει μαγική γομολάστιχα σε καμία χώρα του κόστους που να διαγράφει το φαινόμενο του πληθωρισμού. «Τα μέτρα που ελήφθησαν είναι προσωρινά και θα αρθούν όταν έρθει η ώρα και υπάρξει ομαλοποίηση της κατάστασης. Αυτό δεν θα συμβεί αύριο το πρωί, πάμε σε ομαλοποίηση σταδιακά», είπε. Σημείωσε δε ότι η εκτίμηση της ΕΕ για τον πληθωρισμό στη χώρα μας είναι πιο αισιόδοξη από την εκτίμηση της κυβέρνησης.

Ο υπουργός υπενθύμισε τις παρεμβάσεις που έχει ανακοινώσει και υλοποιεί η κυβέρνηση - πέρα από τις μειώσεις φόρων και εισφορών που έχουν ήδη εφαρμοστεί - που περιλαμβάνουν:

περαιτέρω μείωση του μη-μισθολογικού κόστους από το 2025 κατά 0,5 μονάδες.

επιτάχυνση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και της απονομής της δικαιοσύνης,

εξυγίανση και ενίσχυση της ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος

κίνητρα για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για την καινοτομία και τις συγχωνεύσεις.

Ενισχύσεις και χαμηλότοκα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω προγραμμμάτων όπως «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων», «Έξυπνη Μεταποίηση», τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας κ.ά.

«Έχουμε δύο κλάδους για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι για τον δυναμισμό τους και την εξαγωγική δραστηριότητα, τις φαρμακοβιομηχανίες και την αγροδιατροφή που ήταν η ευχάριστη έκπληξη των εξαγωγών της τελευταίας πενταετίας. Στηρίζουμε ανοιχτά και ξεκάθαρα την επιχειρηματικότητα απέναντι στις επιθέσεις σχεδόν όλων των κομμάτων», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

